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В ЛНР ликвидировали украинских диверсантов, планировавших теракты на выборах

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Спецназ БАРС-16 «Кубань» ликвидировал в ЛНР группу украинских диверсантов, планировавших провести теракты против чиновников республики.
В ЛНР ликвидировали украинских диверсантов, планировавших теракты на выборах
  • AP

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, ранее была получена оперативная информация о переходе украинской ДРГ в районе населённого пункта Спорное с целью проведения терактов в канун выборов.

«Информация была передана подразделению, которое не дало противнику пересечь ЛБС и уничтожило их огнём стрелкового оружия и артиллерии», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты попытались прорваться на территорию Брянской области в Климовском районе. Российские военные вместе с пограничниками и бойцами Росгвардии отбили атаку.

Глава ЦИК России Элла Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.

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