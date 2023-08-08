Памфилова допустила перенос выборов в новых регионах из-за угроз безопасности

Глава ЦИК России Элла Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.

«У нас остаётся право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта России, вот из этих четырёх, может резко ухудшаться ситуация, и мы будем понимать, что есть угроза безопасности для избирателей, у нас есть право выборы отложить там», — цитирует её ТАСС.

По словам Памфиловой, этим правом ЦИК может воспользоваться до последнего момента. Она добавила, что пока «всё идёт нормально».

Ранее Памфилова сообщила, что в новых регионах начнётся выдвижение кандидатов на выборы с 24 июля.

Также она заявляла, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств выборы в определённых районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут отложить.