Памфилова: с 24 июля в новых регионах начнётся выдвижение кандидатов на выборы

С 24 июля стартует выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания новых регионов, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Что касается Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, то выдвижение начнётся с 24 июля и продлится до середины августа», — цитирует её РИА Новости.

По словам Памфиловой, закон предусматривает право о сокращении сроков избирательных действий, исходя из ситуаций в регионах и режима спецоперации.

Ранее председатель Центризбиркома России в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств выборы в определённых районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут отложить.