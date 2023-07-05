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Памфилова: с 24 июля в новых регионах начнётся выдвижение кандидатов на выборы

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С 24 июля стартует выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания новых регионов, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Памфилова: с 24 июля в новых регионах начнётся выдвижение кандидатов на выборы
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kazakov/Kremlin Pool

«Что касается Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, то выдвижение начнётся с 24 июля и продлится до середины августа», — цитирует её РИА Новости.

По словам Памфиловой, закон предусматривает право о сокращении сроков избирательных действий, исходя из ситуаций в регионах и режима спецоперации.

Ранее председатель Центризбиркома России в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств выборы в определённых районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут отложить.

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