Богомаз: утром 16 августа в Брянской области уничтожены пять диверсантов ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пограничники ФСБ и подразделения Минобороны России утром 16 августа помешали украинской диверсионной группе проникнуть в регион. По данным главы области, из шести боевиков пятеро уничтожены.

РИА Новости

«Сегодня в 07:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены. Спасибо нашим защитникам!» — написал он в Telegram-канале. 15 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. По данным ФСБ, уничтожены четыре боевика.