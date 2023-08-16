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Богомаз: утром 16 августа в Брянской области уничтожены пять диверсантов ВСУ

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пограничники ФСБ и подразделения Минобороны России утром 16 августа помешали украинской диверсионной группе проникнуть в регион. По данным главы области, из шести боевиков пятеро уничтожены.
Богомаз: утром 16 августа в Брянской области уничтожены пять диверсантов ВСУ
  • РИА Новости

«Сегодня в 07:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены. Спасибо нашим защитникам!» — написал он в Telegram-канале.

15 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы.

По данным ФСБ, уничтожены четыре боевика.

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