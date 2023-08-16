Богомаз: утром 16 августа в Брянской области уничтожены пять диверсантов ВСУ
- РИА Новости
«Сегодня в 07:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены. Спасибо нашим защитникам!» — написал он в Telegram-канале.
15 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы.
По данным ФСБ, уничтожены четыре боевика.