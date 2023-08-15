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Богомаз: в Брянской области предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
Богомаз: в Брянской области предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ
  • РИА Новости

Об этом Богомаз написал в своём Telegram-канале.

Попытка проникновения ДРГ произошла в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. Её отразили военные и пограничники.

Губернатор отметил, что пострадавших нет. 

По его словам, частично повреждены производственные помещения и автомобиль. 

8 августа стало известно, что российские силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении.

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