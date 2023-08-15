Богомаз: в Брянской области предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Об этом Богомаз написал в своём Telegram-канале.

Попытка проникновения ДРГ произошла в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. Её отразили военные и пограничники.

Губернатор отметил, что пострадавших нет.

По его словам, частично повреждены производственные помещения и автомобиль.

8 августа стало известно, что российские силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении.