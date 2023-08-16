Узнать больше

ФСБ сообщила об уничтожении четырёх украинских диверсантов в Брянской области

Короткая ссылка
ФСБ сообщила, что на месте уничтожения четырёх украинских диверсантов в Брянской области найдены иностранное вооружение и дроны с российской символикой, что говорит о «подготовке провокаций на территории России».
ФСБ сообщила об уничтожении четырёх украинских диверсантов в Брянской области
  • РИА Новости

«ФСБ России и приданными силами Министерства обороны России в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», — заявила служба.

На месте боестолкновения нашли взрывные устройства, приборы связи и навигации.

Также там обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России».

15 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить