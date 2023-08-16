ФСБ сообщила об уничтожении четырёх украинских диверсантов в Брянской области
- РИА Новости
«ФСБ России и приданными силами Министерства обороны России в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», — заявила служба.
На месте боестолкновения нашли взрывные устройства, приборы связи и навигации.
Также там обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России».
15 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы.