ФСБ сообщила об уничтожении четырёх украинских диверсантов в Брянской области

ФСБ сообщила, что на месте уничтожения четырёх украинских диверсантов в Брянской области найдены иностранное вооружение и дроны с российской символикой, что говорит о «подготовке провокаций на территории России».

РИА Новости