На территории Подольского района: в Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье

Средства ПВО пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Московской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, аппарат был уничтожен в небе над Подольским районом. На фоне инцидента в аэропорту Внуково вводились временные ограничения на вылет и приём самолётов.

В Минобороны России сообщили о предотвращении попытки террористической атаки со стороны киевского режима на территории Московской области. По данным ведомства, в 11:27 мск в воскресенье, 6 августа, в небе над регионом был сбит беспилотник.

«БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в ведомстве.

Инцидент также прокомментировал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Сегодня в районе 11:00 была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные — молодцы», — написал он в своём Telegram-канале.

На фоне этой ситуации в аэропорту Внуково временно вводили ограничение на приём и вылет воздушных судов. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта, прибывающие в Москву рейсы с 10:26 перенаправлялись в другие авиагавани столицы. С 11:55 все ограничения на полёты были сняты.

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В последние месяцы киевский режим систематически предпринимает попытки атаковать объекты в Москве и области при помощи беспилотников. Предыдущий подобный инцидент произошёл в ночь на 1 августа. Как заявили тогда в МО РФ, два украинских БПЛА были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Ещё один аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и потерпел крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

Сергей Собянин тогда уточнил, что дрон повредил фасад на уровне 21-го этажа офисной башни Москва-Сити, нарушив остекление на площади 150 кв. м.

Предшествующая этому безуспешная атака произошла в ночь на 30 июля. В ходе этого инцидента один БПЛА был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района, ещё два беспилотника были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение на территории Москва-Сити, незначительно повредив фасады на двух офисных зданиях.

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Ещё об одной попытке атаки украинскими БПЛА в оборонном ведомстве заявили утром 28 июля. Сообщалось, что Киев готовился нанести удар по объектам в Московской области. Запущенный украинскими вооружёнными формированиями дрон был уничтожен, пострадавших и разрушений в результате террористической атаки не зафиксировано.

Кроме того, 24 июля в Минобороны России заявили об отражении в Москве атаки двух БПЛА, которые были подавлены средствами РЭБ. Собянин тогда уточнил, что удар пришёлся по двум нежилым зданиям. Кроме того, он заявил, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника было выбито несколько окон.

Атаки с использованием БПЛА проводятся и в других российских регионах. 4 августа в МО сообщили об уничтожении десяти украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию Крыма. Ещё три дрона было подавлено средствами РЭБ.

За день до этого силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Калужской областью.

В МИД России подчеркнули, что киевский режим совершает атаки с применением БПЛА при поддержке Запада. На это обратила внимание официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга 2 августа.

«Всё это киевский режим совершает на деньги, с технической поддержкой, вооружениями, разведывательной информацией Запада», — заявила она.

«Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что украинские власти могут самостоятельно выбирать цели для ударов против России... По сути, США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей», — добавила Захарова.