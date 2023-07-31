«Передавали сведения о военных объектах»: ФСБ сообщила о задержании трёх пособников «Правого сектора»

Три жителя Воронежской области задержаны по подозрению в оказании помощи представителям украинской националистической организации «Правый сектор»*. По данным ФСБ России, задержанные передавали украинской стороне сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании трех жителей Воронежской области по подозрению в госизмене.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанных подозревают оказания помощи представителям украинской националистической организации «Правый сектор»*.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные граждане передавали националистической организации сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре», — заявили в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Наряду с этим 31 июля в УФСБ России по ДНР сообщили о возбуждении уголовного дела против жителя республики по обвинению в шпионаже в пользу Украины.

«Фигурант по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов», — цитирует ТАСС заявление УФСБ.

Наряду с этим спецслужбы вынесли официальные предостережения о недопустимости противоправных действий четырём жителям региона, которые оказались под давлением СБУ в рамках программы «Тебя ждут дома».

Как пояснили в ведомстве, целью этой программы является принуждение уязвимой категории граждан к конфиденциальному сотрудничеству с Украиной и последующее получение военных сведений для совершения диверсий на территории России.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Орловской области, который намеревался переехать на Украину для принятия участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Как отмечается, он общался с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

До этого, 19 июля, ФСБ России сообщила о задержании члена террористической организации «Легион «Свобода России»**, планировавшего поджечь военную технику на территории Татарстана.

Как сообщили СМИ, мужчина организовал схрон с бутылками керосина возле территории Казанского высшего танкового командного училища, где собирался совершить преступление.

Ранее в том же месяце в Курской области была задержана группа россиян, которых подозревают в сборе и передаче ВСУ сведений в отношении расположенных на территории региона объектов Минобороны РФ.

По данным органов безопасности, эта информация могла быть использована для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными аппаратами в районах погрузки, содержания и на путях следования российской военной техники.

У задержанных изъяты переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий украинской стороны.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ст. 275 («Государственная измена»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России (приготовление к диверсии).

В начале июля ФСБ сообщила о задержании пособника украинских спецслужб в Тюмени. Сообщалось, что злоумышленник склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.