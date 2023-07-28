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ФСБ: задержан пытавшийся уехать воевать за Украину житель Орловской области

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В ЦОС ФСБ России сообщили о задержании жителя Орловской области, пытавшегося уехать воевать за Украину. Как отмечается, он общался с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией.

«Установлено, что, являясь сторонником проукраинских взглядов, он выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе указанного подразделения», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело — приготовление к участию в деятельности террористической организации.

27 июля стало известно, что Федеральная служба безопасности России пресекла попытку Киева организовать теракт на корабле Черноморского флота, который оснащён высокоточным оружием.

Задержан завербованный украинскими спецслужбами военный ВМФ.

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