«Ни заменить, ни получить вновь»: в ГИБДД России напомнили об ограничениях в отношении водительских прав для уклонистов

Уклоняющиеся от призыва в армию граждане не смогут получить водительское удостоверение или провести любые регистрационно-экзаменационные действия, заявил глава ГИБДД Михаил Черников. Он напомнил, что ведомство имеет доступ к единой базе данных, в которой представлены сведения о россиянах, не явившихся в военкомат.

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что уклоняющиеся от призыва в армию граждане не смогут, в частности, сдать экзамен на водительские права.

По его словам, ГИБДД имеет доступ к интегрированной базе данных, в которой видно, кто не явился в военкомат.

«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — цитирует Черникова РИА Новости.

Ранее МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять транспортом за неявку в военкомат.

Из документа следует, что право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается для обеспечения явки по повестке военного комиссариата.

Эта мера вводится при поступлении в единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, гражданах, состоящих на воинском учёте, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте.

Временные меры в отношении таких категорий граждан вводятся ответственным лицом или поступают в автоматизированном режиме в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

«При поступлении сформированного в реестре воинского учёта решения об отмене временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами ограничение такого права в отношении физического лица снимается», — уточняется в документе.

Отметим, что ограничение на право управления транспортом является частью мер, предусмотренных законом о цифровизации воинского учёта. 14 апреля президент России Владимир Путин подписал документ о едином реестре военнообязанных и об электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу.

Также на russian.rt.com Цифровизация воинского учёта: Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных

Как говорится в документе, подлежащие призыву на военную службу граждане обязаны получать повестки, которые направляются в письменной форме и дублируются в электронной. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований.

Так, для граждан, состоящих на воинском учёте, в случае их неявки по повестке без уважительной причины по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, предусмотрен ряд ограничений.

В частности, для них вводится запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, запрет на постановку на учёт в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также приостановка на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учёт.

Наряду с этим предусмотрено ограничение права на управление транспортными средствами и запрет на государственную регистрацию транспортных средств.

На фоне принятия этих документов глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что реестр военнообязанных в полном объёме начнёт работать не раньше осеннего призыва.

По его словам, разработкой реестра военнообязанных Минцифры занимается по заданию Минобороны. В рамках этого проекта планируется систематизировать сведения о гражданах, состоящих на воинском учёте, и обновлять их в режиме онлайн.

Глава Минцифры также отмечал, что повестки не должны приходить тем, у кого есть право на отсрочку, поскольку их данные исключаются на этапе формирования рассылки. Если повестка всё же поступит, сказал Шадаев, её можно обжаловать через «Госуслуги», приложив подтверждающие документы.

Кроме того, решения военкоматов об установлении ограничительных мер также можно обжаловать. По словам Шадаева, подобные обращения будет рассматривать региональная призывная комиссия в течение пяти дней.