В МВД России утвердили порядок ограничения права вождения авто для уклонистов

Короткая ссылка
МВД России утвердило порядок ограничения права на управление транспортом для уклонистов, следует из приказа ведомства.
В МВД России утвердили порядок ограничения права вождения авто для уклонистов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, при поступлении в реестр сведений о гражданах, которые должны первоочерёдно встать на воинский учёт или гражданах, не состоящих но учёте при том, что должны там быть, для таких граждан вводится ограничение на право управления транспортными средствами.

Уточняется, что в течение суток с решения о принятии соответствующих мер уведомление поступает в федеральную информационную систему Госавтоинспекции. 

Ранее МВД предложило запретить россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, управлять транспортным средством.

Минобороны России предложило оповещать граждан о призыве по мобилизации через смс-рассылку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить