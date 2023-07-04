В МВД России утвердили порядок ограничения права вождения авто для уклонистов

МВД России утвердило порядок ограничения права на управление транспортом для уклонистов, следует из приказа ведомства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, при поступлении в реестр сведений о гражданах, которые должны первоочерёдно встать на воинский учёт или гражданах, не состоящих но учёте при том, что должны там быть, для таких граждан вводится ограничение на право управления транспортными средствами.

Уточняется, что в течение суток с решения о принятии соответствующих мер уведомление поступает в федеральную информационную систему Госавтоинспекции.

Ранее МВД предложило запретить россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, управлять транспортным средством.

Минобороны России предложило оповещать граждан о призыве по мобилизации через смс-рассылку.