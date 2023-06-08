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МВД предложило запретить уклоняющимся от призыва управлять автомобилем

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МВД предложило запретить россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, управлять транспортным средством.

Соответствующий проект приказа был размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что не явившиеся в военкомат граждане не смогут получить водительские права. При этом запрет на вождение будет появляться в программном обеспечении федеральной информационной системы Госавтоинспекции в течение суток.

«Ограничение перестанет действовать только после появления уклониста в военкомате», — отмечает РИА Новости.

Ранее Минобороны России предложило оповещать граждан о призыве по мобилизации через смс-рассылку.

Позже депутат Андрей Картаполов заявил, что СМС о мобилизации не приравниваются к получению повестки.

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