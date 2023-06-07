Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутат Картаполов заявил, что СМС о мобилизации не приравниваются к получению повестки

Короткая ссылка
Получение СМС-оповещений о мобилизации гражданина не будут приравнены к получению повестки, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«СМС — это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», — сказал он в комментарии РБК.

По словам Картаполова, если россиянин не получал СМС о мобилизации, то в его адрес не будут применяться предусмотренные законом санкции.

Минобороны России ранее предложило оповещать граждан о призыве по мобилизации через смс-рассылку.

В ведомстве также представили проект постановления, согласно которому граждане смогут встать на воинский учёт или сняться с него без личной явки в военкомат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить