Депутат Картаполов заявил, что СМС о мобилизации не приравниваются к получению повестки

Получение СМС-оповещений о мобилизации гражданина не будут приравнены к получению повестки, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«СМС — это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», — сказал он в комментарии РБК.

По словам Картаполова, если россиянин не получал СМС о мобилизации, то в его адрес не будут применяться предусмотренные законом санкции.

Минобороны России ранее предложило оповещать граждан о призыве по мобилизации через смс-рассылку.

В ведомстве также представили проект постановления, согласно которому граждане смогут встать на воинский учёт или сняться с него без личной явки в военкомат.