Депутат Картаполов заявил, что СМС о мобилизации не приравниваются к получению повестки
«СМС — это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», — сказал он в комментарии РБК.
По словам Картаполова, если россиянин не получал СМС о мобилизации, то в его адрес не будут применяться предусмотренные законом санкции.
Минобороны России ранее предложило оповещать граждан о призыве по мобилизации через смс-рассылку.
В ведомстве также представили проект постановления, согласно которому граждане смогут встать на воинский учёт или сняться с него без личной явки в военкомат.