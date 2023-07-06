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Глава ГИБДД: уклонисты от призыва в армию не смогут сдавать экзамены на водительские права

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Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что уклонисты от призыва в российскую армию не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав.
Глава ГИБДД: уклонисты от призыва в армию не смогут сдавать экзамены на водительские права
  • Gettyimages.ru

По его словам, в ведомстве видят тех, кто не явился в военкомат, в общей системе по линии Госавтоинспекции.

«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — цитирует Черникова РИА Новости.

Ранее МВД России утвердило порядок ограничения права на управление транспортом для уклонистов.

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