Глава ГИБДД: уклонисты от призыва в армию не смогут сдавать экзамены на водительские права

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что уклонисты от призыва в российскую армию не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав.

По его словам, в ведомстве видят тех, кто не явился в военкомат, в общей системе по линии Госавтоинспекции.

«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — цитирует Черникова РИА Новости.

Ранее МВД России утвердило порядок ограничения права на управление транспортом для уклонистов.