«Задержаны с поличным»: ФСБ пресекла покупку цезия-137 для антироссийской провокации в зоне СВО

ФСБ при силовой поддержке МВД России задержала пять человек, которые пытались вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного цезия-137 стоимостью $3,5 млн. По данным ведомства, действия злоумышленников координировал гражданин Украины, а в дальнейшем радиоизотоп должны были использовать для обвинения РФ в применении оружия массового поражения в зоне проведения СВО. Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное обращение с радиоактивными веществами» и «Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ».

Сотрудники силовых ведомств пресекли покупку и вывоз из России радиоизотопа цезий-137, который преступники планировали использовать для обвинения РФ в применении оружия массового поражения в зоне проведения специальной военной операции.

«ФСБ РФ при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, преступники, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимали шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений 1 кг изотопа цезий-137 за $3,5 млн «с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из РФ за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путём организации постановочных сцен применения оружия массового поражения».

Возбуждено уголовное дело по ст. 220 УК РФ («Незаконное обращение с радиоактивными веществами») и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ («Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ»).

«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», — заключили в ФСБ.

В ведомстве также опубликовали видео оперативной съёмки и слова одного из задержанных, сообщившего, что он является гражданином ДНР, РФ и Украины. По его словам, они планировали приобрести цезий-137 для транспортировки за границу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса по подозрению в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, которые применяются при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС РФ.

Также был задержан бывший сотрудник одного из предприятий ОПК в Омской области, который установил контакт с представителем ФРГ «с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства».

Ещё один эпизод противоправной деятельности произошёл в мае, когда был задержан инженер-конструктор предприятия ОПК в Ростове-на-Дону, передававший украинской военной разведке данные о расположении организаций оборонно-промышленного комплекса, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ в регионе.

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Пресечение деятельности украинских спецслужб

Накануне стало известно, что в Мелитополе задержаны члены диверсионной группы СБУ, причастные к покушениям на жизнь руководителей государственных структур Запорожской области. В результате их террористической деятельности погиб один человек, несколько получили ранения. По данным ФСБ, задержанные также планировали подрыв железнодорожных путей в момент следования по нему состава, перевозящего военную технику и грузы для ВС РФ.

Ранее на этой неделе силовики пресекли попытку совершения Главным управлением разведки Минобороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов РФ. Кроме того, было предотвращено покушение на сотрудника органа государственной власти региона.

Помимо этого, был задержан житель Хабаровского края, которого подозревают в оказании финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. По данным ФСБ, он осуществил переводы личных денежных средств на счёт иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).