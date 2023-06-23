ФСБ сообщила о задержании пытавшихся вывезти за рубеж радиоактивный цезий-137

ФСБ сообщила о задержании пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного цезия-137 стоимостью $3,5 млн.

Как отметили в спецслужбе, его хотели использовать в зоне спецоперации на Украине для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.

Уточняется, что задержанные действовали при координации гражданина Украины.

В ФСБ добавили, что задержанные уже дают признательные показания. Возбуждено дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении их к контрабанде.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что применение Киевом «грязной бомбы» приведёт к тяжелейшим последствиям.