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ФСБ сообщила о задержании пытавшихся вывезти за рубеж радиоактивный цезий-137

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ФСБ сообщила о задержании пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного цезия-137 стоимостью $3,5 млн.
ФСБ сообщила о задержании пытавшихся вывезти за рубеж радиоактивный цезий-137
  • Gettyimages.ru

Как отметили в спецслужбе, его хотели использовать в зоне спецоперации на Украине для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.

Уточняется, что задержанные действовали при координации гражданина Украины.

В ФСБ добавили, что задержанные уже дают признательные показания. Возбуждено дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении их к контрабанде.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что применение Киевом «грязной бомбы» приведёт к тяжелейшим последствиям.

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