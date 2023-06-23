ФСБ сообщила о задержании пытавшихся вывезти за рубеж радиоактивный цезий-137
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Как отметили в спецслужбе, его хотели использовать в зоне спецоперации на Украине для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.
Уточняется, что задержанные действовали при координации гражданина Украины.
В ФСБ добавили, что задержанные уже дают признательные показания. Возбуждено дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении их к контрабанде.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что применение Киевом «грязной бомбы» приведёт к тяжелейшим последствиям.