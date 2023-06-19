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Директор СВР Нарышкин: применение Киевом «грязной бомбы» приведёт к тяжелейшим последствиям

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что применение Киевом «грязной бомбы» приведёт к тяжелейшим последствиям.
Директор СВР Нарышкин: применение Киевом «грязной бомбы» приведёт к тяжелейшим последствиям
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СВР.

По заявлению Нарышкина, были получены данные о том, что на Украине могли продолжить работу над созданием «грязной» ядерной бомбы.

«Исходим из того, что возможное применение ВСУ «грязной» ядерной бомбы будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья», — сказал директор службы.

В российской разведке надеются, что Международное агентство по атомной энергии и профильные структуры ЕС обратят внимание на действия украинской стороны, а также ужесточат «интрузивный» контроль за любыми действиями Киева в ядерной сфере. Особенно контроль должен быть усилен за деятельностью на Ровенской АЭС и в Чернобыльской зоне отчуждения, заявили в СВР.

В конце октября 2022 года Россия на закрытом заседании Совета Безопасности ООН подняла вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы».

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