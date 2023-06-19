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Нарышкин заявил, что на Украине могли продолжить работу над созданием «грязной бомбы»

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Согласно полученной информации, на Украине могли продолжить работу над созданием «грязной» ядерной бомбы, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил, что на Украине могли продолжить работу над созданием «грязной бомбы»
  • РИА Новости

«Появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием «грязной» ядерной бомбы... взрыв которой приводит к радиационному загрязнению обширной территории», — приводит сообщение СВР РИА Новости.

Ранее в ФСБ  России сообщили, что разведка Украины планировала совершить в России теракт с «грязной бомбой».

В ноябре 2022 года в МИД России отмечали, что Киев по-прежнему располагает возможностями для изготовления и применения «грязной бомбы».

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