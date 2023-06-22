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Украинские диверсанты готовили покушение на главу предприятия в Запорожской области

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Украинские диверсанты готовили покушение на руководителя крупного предприятия в Запорожской области.

Об этом одна из участниц ДРГ заявила на допросе сотрудникам Федеральной службы безопасности России. Видео с допросом распространила ФСБ.

«Я вела наблюдение за руководителем одного из крупных предприятий Запорожской области. Полученную информацию передавала моей близкой связи», — сказала она.

После этого данную информацию передавали СБУ для того, чтобы «выбрать место и способ» покушения.

Также другой работавший на СБУ боевик признался, что устроил несколько взрывов в Запорожской области.

22 июня стало известно, что ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов СБУ, совершивших покушения на должностных лиц и готовивших подрыв на железной дороге.

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