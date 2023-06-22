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ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов СБУ, готовивших подрыв железной дороги

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RT
Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе диверсантов СБУ, совершивших покушения на должностных лиц и готовивших подрыв на железной дороге.

«Пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Уточняется, что диверсанты были задержаны в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях.

Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла попытку Главного управления разведки Минобороны Украины организовать теракты против руководства Запорожской области, возбуждены уголовные дела.

Суд арестовал жителя Хабаровского края, задержанного за государственную измену в виде финансирования украинских военных через криптовалюту.

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