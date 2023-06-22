Работавший на СБУ боевик признался в совершении нескольких взрывов в Запорожской области

Работавший на Службу безопасности Украины боевик признался в совершении нескольких взрывов в Запорожской области.

Об этом он сообщил сотрудникам Федеральной службы безопасности России в ходе допроса. Видео с допросом распространила ФСБ.

По его словам, он был завербован СБУ в 2022 году с целью совершения диверсионно-разведывательных действий.

Он вёл наблюдение за военными объектами и руководителями военно-гражданской администрации.

Также ему поступали указания совершать взрывы.

«Для этих целей через тайники мне передавались компоненты самодельного взрывного устройства, которые я собирал по инструкции СБУ и использовал для ряда взрывов на территории Запорожской области», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов СБУ, совершивших покушения на должностных лиц и готовивших подрыв на железной дороге.