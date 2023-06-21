ФСБ предотвратила покушение на сотрудника органа власти Запорожской области
- РИА Новости
«В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления выявлены жители города Мелитополь, завербованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, целями преступников являлись сотрудники органов власти региона, диверсантов задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла попытку Главного управления разведки Минобороны Украины организовать теракты против руководства Запорожской области, возбуждены уголовные дела.