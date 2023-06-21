ФСБ предотвратила покушение на сотрудника органа власти Запорожской области

Сотрудники УФСБ России по Запорожской области предотвратили покушение на сотрудника органа государственной власти региона.

«В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления выявлены жители города Мелитополь, завербованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, целями преступников являлись сотрудники органов власти региона, диверсантов задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла попытку Главного управления разведки Минобороны Украины организовать теракты против руководства Запорожской области, возбуждены уголовные дела.