«Противник рассеян и отошёл»: в Минобороны РФ сообщили об ударе по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки

Российские военные нанесли артиллерийский удар по украинской диверсионно-разведывательной группе, предпринявшей попытку переправиться через реку в районе населённого пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Как заявили в Минобороны РФ, подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа и погранслужбы ФСБ России выявили диверсантов, а после нанесения удара противник был рассеян и отошёл.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили о нанесении удара по украинской диверсионно-разведывательной группе, пытавшейся проникнуть на территорию Белгородской области. По данным ведомства, 4 июня подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы ФСБ России выявили попытку украинских диверсантов переправиться через реку в районе населённого пункта Новая Таволжанка.

«По противнику нанесён артиллерийский удар. Противник рассеян и отошёл», — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что диверсионно-разведывательная группа зашла в село Новая Таволжанка на юго-западе от Шебекина, где начался бой.

«Я надеюсь, что они все будут уничтожены, по-другому не может быть по определению: каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители, в том числе Белгородской области», — заявил он в ходе видеообращения в Telegram.

В то же время он выразил готовность провести встречу с членами ДРГ на пункте пропуска «Шебекино» для обсуждения вопроса возвращения пленных. В воскресенье террористы распространили видеозапись, на которой они пригласили Гладкова встретиться с ними в Новой Таволжанке.

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Напомним, 22 мая подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию России после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка» и ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области.

Как заявили впоследствии в Минобороны РФ, в ходе контртеррористической операции националистические формирования были заблокированы и разгромлены. В ведомстве уточнили, что остатки боевиков были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации.

По оценкам МО, российские военные уничтожили более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

По факту нападений ВСУ на населённые пункты Белгородской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ».

Обстрелы Белгородской области

Между тем киевский режим продолжает массированные обстрелы территории Белгородской области. Как заявил днём 4 июня губернатор региона, ВСУ за сутки выпустили 519 снарядов только по Шебекинскому городскому округу. В результате погибли две женщины, ранения получили ещё двое мирных жителей.

Кроме того, по словам Гладкова, в самом городе Шебекино зафиксированы многочисленные повреждения административных и коммерческих объектов.

Незадолго до этого он рассказал, что Вооружённые силы Украины в воскресенье били по торговым модулям на территории рынка в центре Шебекина. Как уточнил глава региона, в результате прямого попадания снарядов возникло несколько очагов возгорания.

За сутки множественные обстрелы зафиксированы в Новой Таволжанке (102 прилёта) и селе Муром (52 обстрела). Кроме того, противник обстрелял из РСЗО «Град» село Зиборовка, выпустив 20 снарядов.