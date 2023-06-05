«Будет жить с папой»: герои публикации RT пытаются оспорить решение органов опеки о передаче ребёнка биологическому отцу
- © Фото из личного архива
Семилетний Иван (имя изменено), находившийся под опекой супругов из Сургута Светланы В. и Сергея Ф., был отдан биологическому отцу, с которым опекуны судились с осени 2022 года.
Как ранее писал RT, мать и отец мальчика оставили его в ставропольском роддоме в 2016 году, подписав разрешение на усыновление. Когда Ване исполнилось четыре года, он должен был отправиться из дома ребёнка в интернат для детей с инвалидностью. Светлана и Сергей забрали мальчика под опеку и, по их словам, собирались усыновить, но из-за начавшейся пандемии коронавирусной инфекции процесс приостановился.
В 2022 году выяснилось, что два года отец Ивана платил алименты детскому дому, а не новой семье сына, и опекуны подали соответствующий иск. В свою очередь, отец мальчика оспорил иск, отозвал своё разрешение на усыновление и изъявил желание воспитывать сына самостоятельно.
В марте 2023 года Сургутский городской суд постановил, что Иван остаётся жить со Светланой и с её супругом, а также лишил родительских прав биологическую мать мальчика. Мать и отец Вани также должны были, по решению суда, выплачивать алименты до совершеннолетия сына.
- © Фото из личного архива
Однако 26 мая опекунам позвонили из опеки и попросили приехать, чтобы ознакомиться с документами. Там Сергею Ф. сообщили, что Иван должен быть немедленно передан родному отцу.
«В тот день я была в поезде, возвращалась домой, — рассказала RT Светлана. — Муж не стал ничего подписывать, взял детей (семья, помимо Ивана, опекает ещё четырёх несовершеннолетних и воспитывает старшего родного сына с синдромом Дауна. — RT), и поехал меня встречать. На звонки опеки не отвечал, и ему пришла эсэмэс, что машина объявлена в розыск. У вокзала их ждали полиция и представители опеки, которые на глазах у братьев и сестры забрали Ваню».
По словам опекунов Ивана, мальчика поместили в местную больницу, где «он был один в палате с решётками на окнах». Светлана настаивает, что поспешное изъятие ребёнка, нуждающегося в постоянном сопровождении, обернулось для него большим стрессом: «Я приезжала в больницу, чтобы передать Ване фрукты, печенье, что-то из вещей. Сотрудники мне сказали, что он плохо спит, плохо ест, кричит».
Другие дети, находящиеся под опекой Светланы и Сергея, сильно переживают, лишившись брата. «Они напуганы, сидят в комнате, боятся гулять. Спрашивают меня: «Мама, нас тоже заберут?» — рассказывает женщина.
Опекуны мальчика написали заявления в МВД, СК, прокуратуру, обратились к властям города и ХМАО, региональному уполномоченному по правам ребёнка, а также в суд. В воскресенье, 28 мая, Ивана передали биологическому отцу, добавляет Светлана: «Насколько мне известно, Ваня будет жить в двухкомнатной квартире с папой, его новой женой, их общим маленьким ребёнком и ещё двумя детьми от первого брака его супруги. То есть условия стеснённые, не подходят для мальчика с инвалидностью. Кроме того, Ванин папа им не занимался практически с рождения».
Как рассказала Светлана, отец Ивана с начала судебного процесса виделся с ним «считаные разы». «Ваня на папу не реагировал никак — ведь он ему, по сути, незнакомый человек», — вспоминает она те встречи.
- © Фото из личного архива
Вместе с тем, по словам уполномоченной по правам ребёнка в ХМАО Людмилы Низамовой, встречи Ивана с отцом проходили продуктивно: «Насколько мне известно, мальчик узнал папу, пошёл к нему на руки, держал его за лицо, то есть не испытывал никакой неприязни к своему родителю».
Как пояснила RT детский омбудсмен, опека действовала в рамках закона. «Суд не нашёл оснований для лишения отца родительских прав, — заявила она. — В этой ситуации у биологических родителей приоритет, воспитание родным отцом, безусловно, в интересах ребёнка. Решение о статусе ребёнка принимает орган опеки, суд действия опеки никоим образом не регламентирует, не прекращает и не подменяет. Можно их действия обжаловать, можно обращаться в прокуратуру, но само решение было принято правомерно».
Уполномоченный по правам ребёнка в ХМАО отметила, что, как только родной отец отозвал своё разрешение на усыновление и направил заявление, что планирует воспитывать мальчика сам, орган опеки должен был прекратить возмездную опеку и принять меры по передаче ребёнка: «Тогда можно было бы установить некий переходный период, чтобы передача мальчика не проходила в такие сжатые сроки. Что касается вынужденного участия в передаче ребёнка сотрудников полиции, то к этой мере пришлось прибегнуть, когда выяснилось, что дома никого нет и на звонки опекуны не отвечают».
Людмила Низамова добавила, что условия, в которых теперь будет жить Ваня, «тщательно изучались региональными органами опеки» как в ХМАО, так и в Ставропольском крае и за семьёй «будут наблюдать в дальнейшем».