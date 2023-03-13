«Можно не переживать, что его заберут»: сургутский суд оставил мальчика с синдромом Дауна в семье опекунов

Сургутский городской суд оставил мальчика с синдромом Дауна, о котором ранее писал RT, с его опекунами. Он лишил биологическую мать ребёнка родительских прав, а также обязал её и биологического отца выплачивать алименты до достижения их сыном совершеннолетия. При этом, поскольку родной папа мальчика не лишён родительских прав, опекуны не смогут усыновить ребёнка.

Городской суд Сургута определил место жительства шестилетнего Ивана (имя изменено. — RT), мальчика с синдромом Дауна, с его опекунами, Светланой и Сергеем. Биологическая мать мальчика решением суда лишена родительских прав. Кроме того, родные мать и отец мальчика должны будут выплачивать алименты до достижения их сыном 18 лет.

«На заседании и прокурор, и опека говорили, что не видят оснований для лишения биологического отца родительских прав, — рассказала RT опекун мальчика Светлана. — Мы с мужем думали, что Ваню у нас отберут. После 40-минутного перерыва судья зачитала решение. Я выдохнула! Ваня остаётся с нами, и по крайней мере можно не переживать, что к нам ворвутся и заберут его».

Как ранее писал RT, в семью жителей Сургута Светланы и Сергея ребёнок попал весной 2020 года из ставропольского интерната, где находился практически с рождения. Его биологические родители оставили мальчика в роддоме и подписали разрешение на усыновление. Когда Ване исполнилось четыре года, он должен был отправиться из дома ребёнка в интернат для детей с инвалидностью.

«Тогда директор дома ребёнка нашла папу и бабушку Вани и объяснила, что в таких местах зачастую нет должного ухода за детьми-инвалидами, — вспоминает Светлана. — Она порекомендовала им забрать ребёнка, но папа отказался. Бабушка Вани тоже не захотела его брать, а биологическая мама с рождения сына никак себя не проявляла, на повестки не реагировала, контактов её на тот момент не было».

У Светланы и Сергея есть родной 35-летний сын, он тоже с синдромом Дауна, поэтому опыт воспитания ребёнка с инвалидностью у них уже был. Вместе с Ваней супруги взяли под опеку его друга из той же группы. Кроме того, семья семь лет воспитывает троих неродных детей. По словам Светланы, они с мужем планировали подать документы на усыновление мальчиков, но из-за начавшейся пандемии коронавирусной инфекции этот процесс пришлось отложить.

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«Мы с мужем — люди в возрасте, мне 57, ему 62, — продолжает она. — На время ковида весь документооборот перешёл в электронный формат, для нас это оказалось слишком сложным. К тому же нас заверили, что задержка ничего не изменит, раз биологические родители Вани согласны на его усыновление и ни на что не претендуют».

Весной 2022 года Светлана и Сергей обратились в органы опеки, чтобы продолжить оформлять документы на Ваню. Выяснилось, что его биологический папа два года платил алименты детскому дому в Ставрополе, хотя эти деньги должны были перечисляться новой семье мальчика. Опека посоветовала подать на алименты, и в июне 2022 года был составлен иск.

«Папа Вани оспорил иск, а также обратился в опеку с заявлением, что хочет забрать ребёнка себе. Он подал иск со своей стороны о передаче мальчика, — вспоминает Светлана. — Поскольку он не лишён родительских прав, то юридических препятствий этому не было».

Биологический отец Вани заявил, что регулярно навещал сына, когда тот находился в доме ребёнка, продолжает Светлана: «Говорил, что как минимум раз в месяц приходил к нему. При этом папа не знал ни то, какие сопутствующие заболевания у мальчика, ни то, на каком он уровне развития. Например, говорил, что Ваня разговаривал, что различал и называл цвета. А это не так! Он только сейчас начинает некоторые слова говорить и названий цветов ещё не знает. Ну и Ваня на него при встрече никак не отреагировал, для него он какой-то посторонний дядя».

Когда Ивана отправили в новую семью, то папа, по его словам, долго и безуспешно пытался разыскать мальчика, рассказала Светлана. «Непонятно, почему он не обратился в опеку, ведь они обязаны ему дать новые контакты, — удивляется она. — Кроме того, сотрудницы дома ребёнка, где Ваня находился, говорят, что папа ни разу его не навещал. Нет соответствующих записей и в книге посещений».

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Судебное заседание по определению места жительства ребёнка состоялось 9 марта 2023 года. По словам Светланы, суд посчитал, что раз мужчина платил алименты, пусть и детдому, а не опекунам, то свои отцовские обязанности он исполнял, поэтому лишать его родительских прав за неуплату нет оснований.

Кроме того, суд лишил биологическую мать родительских обязанностей. «Маму нашли через суд, когда вся эта ситуация началась, — отмечает Светлана. — Я долго не решалась ей позвонить, но в итоге набрала её номер. Говорю: «Здравствуйте, я мама вашего сына». Спросила, в курсе ли она происходящего. Оказалось, что она знает ситуацию только со слов бывшего мужа. Написала ему доверенность на все действия — и, в общем, отстранилась. Я выслала ей фото, видео Ванины, сказала, что была бы рада, если ей удастся наладить с ним контакт. Но общаться она не захотела».

Согласно постановлению суда, мальчик до 18 лет будет жить с опекунами. Препятствовать его общению с родным отцом супруги не собираются. «Сомневаюсь, конечно, что папа будет часто прилетать из Ставрополя в Сургут, это всё-таки недёшево. Но, может, по видеосвязи получится, если он так скучает по сыну, — добавляет Светлана. — Нам ещё явно придётся побороться за Ваню, потому что, я так понимаю, папа будет подавать на апелляцию. Единственное, что огорчает, — мы не сможем усыновить ребёнка, потому что папа не лишён родительских прав. Но всё равно мы очень рады, что сын остаётся с нами».