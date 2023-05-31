«На период мобилизации и военного положения»: в ГД внесли законопроект о праве граждан с судимостью служить по контракту

На рассмотрение депутатов Госдумы поступил законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, поступать на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения или военного времени. Также предлагается дать возможность стать военнослужащими-контрактниками ограниченно годным к военной службе. Кроме того, правительство после доработки внесло в Госдуму законопроект о правилах уплаты НДФЛ гражданами, покинувшими территорию РФ, но продолжающими работать в российских компаниях.

В Государственную думу внесли законопроект, разрешающий гражданам с судимостью служить по контракту при мобилизации. Авторами инициативы выступили глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

В пояснительной записке они отметили, что граждане, имеющие судимость, могут быть призваны на военную службу в условиях мобилизации, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, а также осуждённых за терроризм, государственную измену, шпионаж и за другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту», — говорится в документе.

Законопроектом предлагается дать возможность служить по контракту и ограниченно годным к военной службе.

В начале мая в Минобороны РФ рассказали о денежном довольствии военнослужащих по контракту в зоне СВО.

«В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет — от 204 тыс. рублей в месяц. Единовременно — 195 тыс. рублей (при заключении контракта на срок от года и более)», — говорится в сообщении ведомства.

НДФЛ

Наряду с этим правительство России после доработки внесло в Госдуму законопроект о правилах уплаты НДФЛ гражданами, покинувшими территорию РФ, но продолжающими работать в российских компаниях.

Для тех, кто уплачивает НДФЛ по 13%-й ставке, нововведения начнут действовать с 2024 года, для платящих 15% — с 2025 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о необходимости отмены преференций для уехавших из России и введения для них повышенной ставки налогообложения.

Компенсации за атаку БПЛА

Разрабатывается законопроект о праве граждан на получение страховых выплат при повреждении их имущества в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил первый замруководителя фракции «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Если атаку дронов признают терактом или боевым действиями, то страховые компании имеют право отказать в выплате согласно статье 964 ГК РФ. Поэтому мы во фракции готовим законопроект, согласно которому граждане будут иметь право на получение страховых выплат от повреждения их имущества в результате падения дронов», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что в парламенте обсуждают правовое регулирование БПЛА.

«По итогам обсуждения будут сформулированы конкретные предложения», — пояснил он.

Накануне ночью в результате атаки БПЛА незначительные повреждения получили несколько зданий в Москве. За медицинской помощью обратились два человека. Как указывал министр обороны РФ Сергей Шойгу, террористическую акцию в Московском регионе осуществил киевский режим. По данным главы оборонного ведомства, в Москве три беспилотника были подавлены средствами РЭБ. Ещё пять были сбиты в Московской области зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».

Владимир Путин назвал налёт украинских БПЛА на жилые здания в Москве явным признаком террористической деятельности киевского режима.

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Тема ОСАГО

Кроме того, фракция «Новые люди» подготовила законопроект по отмене штрафов для водителей, забывших права или полис ОСАГО. Как сообщил, Владислав Даванков, инициатива направлена в кабмин.

«Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов», — цитирует его РИА Новости.

В апреле в ЛДПР разработали законопроект, в рамках которого призвали смягчить наказание за отсутствие необходимых документов на автомобиль.

«Единственным случаем задержания транспортного средства, когда у водителя отсутствуют документы на транспортное средство либо в установленных случаях отсутствуют документы, предусмотренные законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства, является случай числящегося в угоне транспортного средства», — говорилось в пояснительной записке к документу.