В Госдуму внесли законопроект, разрешающий людям с судимостью служить по контракту
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ в думской электронной базе.
«Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту», — указывается в пояснительной записке.
Исключением в данном вопросе будут лишь те, кто был осуждён за тяжкие преступления.
Вместе с этим в документе содержится предложение дать возможность служить по контракту гражданам, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе.
Ранее Минцифры России подготовило проект постановления, в котором предложило создать единый реестр воинского учёта и опробовать его до 31 декабря текущего года.