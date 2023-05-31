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В Госдуму внесли законопроект, разрешающий людям с судимостью служить по контракту

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы этого же комитета Андрей Красов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который позволит людям с судимостью служить по контракту во время мобилизации и военного положения.
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий людям с судимостью служить по контракту
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ в думской электронной базе.

«Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту», — указывается в пояснительной записке.

Исключением в данном вопросе будут лишь те, кто был осуждён за тяжкие преступления.

Вместе с этим в документе содержится предложение дать возможность служить по контракту гражданам, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе.

Ранее Минцифры России подготовило проект постановления, в котором предложило создать единый реестр воинского учёта и опробовать его до 31 декабря текущего года.

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