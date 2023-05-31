В Госдуму внесли проект об НДФЛ для ряда дистанционно работающих из-за границы сотрудников
Как пишет РИА Новости, согласно пояснительной записке, налоговая ставка в отношении таких доходов для налогоплательщиков, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, определяется в размерах, установленных для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
В декабре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо отменить преференции для уехавших из России и ввести в их отношении повышенную ставку налогообложения.