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В Госдуму внесли проект об НДФЛ для ряда дистанционно работающих из-за границы сотрудников

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Правительство России после доработки внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в налоговое законодательство, включая положения об НДФЛ для россиян, дистанционно работающих на отечественные компании из-за границы.

Как пишет РИА Новости, согласно пояснительной записке, налоговая ставка в отношении таких доходов для налогоплательщиков, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, определяется в размерах, установленных для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

В декабре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо отменить преференции для уехавших из России и ввести в их отношении повышенную ставку налогообложения.

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