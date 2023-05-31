ГД приняла закон об обязанности банков согласовывать с ЦБ закупку ПО и IT-оборудования

Госдума приняла в третьем чтении закон, который наделяет Центробанк правом согласовывать планы кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на закупку отечественного программного обеспечения (ПО), а также закупок радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования.

Об этом пишет Интерфакс.

Отмечается, что инициаторами документа выступила группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлёвым.

Как уточняется, ко второму чтению в законопроект была включена необходимость согласовывать также и закупки отечественной радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования.

В апреле глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство предлагает прописать в директивах для государственных компаний условие по полному переходу к 2025 году на отечественное программное обеспечение в ряде случаев.