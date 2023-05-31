ГД приняла закон об обязанности банков согласовывать с ЦБ закупку ПО и IT-оборудования
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Об этом пишет Интерфакс.
Отмечается, что инициаторами документа выступила группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлёвым.
Как уточняется, ко второму чтению в законопроект была включена необходимость согласовывать также и закупки отечественной радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования.
В апреле глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство предлагает прописать в директивах для государственных компаний условие по полному переходу к 2025 году на отечественное программное обеспечение в ряде случаев.