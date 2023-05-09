«Они словно лики святых прижимали их к груди»: как прошёл первый «бессмертный полк» в станице Тацинской в 1981 году

Каждый год в преддверии Дня Победы по всему миру проходит акция «Бессмертный полк». Потомки тех, кто погиб в боях Великой Отечественной войны, выходят почтить память победителей. Но мало кто знает, что первый «бессмертный полк» прошёл в 1981 году в ростовской станице Тацинская. На торжествах, организованных в честь 100-летнего юбилея района, по главной площади прошли женщины с портретами мужчин, погибших на фронте.

Шествие женщин с портретами погибших на фронте мужчин по главной площади станицы Тацинская придумала в 1981 году Юлия Синельникова, выяснил RT. Она работала режиссёром в Ростовской филармонии, и руководством области была командирована для организации торжеств, посвящённых столетию образования Тацинской.

«Когда я приехала в Тацинку и работала там над сценарием, в моей памяти всплыло то, что не покидало меня всю жизнь, — рассказывает RT Юлия Синельникова. — Мне не было ещё шести лет, когда немцы оккупировали станицу Пролетарскую, где мы жили с мамой и бабушкой. Это был 1942 год. В лютую зиму нас выгнали из дома в сарай без печки. Однажды мы с братом увидели, что в центре нашей станицы вырыта большая яма, а рядом высокий холм чёрной земли. К яме подъехал грузовик, и из кузова начали скидывать в яму наших убитых красноармейцев, в фуфайках, штанах и босиком. Они падали в эту яму, промёрзшие совершенно. И звенели.

И это страшное зрелище, которое не должны видеть дети, преследовало меня всю жизнь. Я всегда думала о том, что эта яма закопана, и что там лежат люди, которых ждали. И никто не знает, где они похоронены.

Более того, я даже не знаю, видел ли это ещё кто-то, потому что мы стояли вдвоём с братом».

Юлия Синельникова, заслуженный работник культуры России, режиссёр-постановщик массовых зрелищ

RT

© Из личного архива

И тогда, как вспоминает Юлия Григорьевна, она сказала: «Пусть эти люди побудут с нами. Пусть на них посмотрят. Они не пришли сюда, на этот праздник, ради того, чтобы жизнь продолжалась».

Кстати, по словам Синельниковой, вначале, когда ей предложили заняться организацией торжеств, она отказалась.

«Но в обкоме мне сказали: «Юля, там особая история! Под Тацинкой Иосиф Сталин лично боролся с Адольфом Гитлером», — вспоминает она.

Тацинский танковый рейд

В 1942 году около 150 боевых машин 24-го танкового корпуса под командованием генерал-майора Василия Баданова прошли более 200 километров по вражескому тылу, чтобы уничтожить аэродром в станице Тацинской, с которого шло снабжение 6-й немецкой армии, подступившей к Сталинграду.

Задача по уничтожению аэродрома ставилась верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным.

Танкисты 24-го танкового корпуса (с 26 декабря 1942 года — 2-го гвардейского)

© Wikimedia Commons/Public Domain

Финальная часть операции началась 24 декабря 1942 года, когда танкисты заняли исходное положение для входа в станицу Тацинскую. В 7 часов 30 минут после массированного миномётного обстрела российские солдаты вошли на аэродром.

«Всё, что происходило на этом аэродроме, я выяснила в переводе статьи из немецкой газеты, — рассказывает RT Синельникова. — Вот как описывал те события немецкий лётчик, чудом оставшийся в живых: «Я был в аду на Земле в посёлке Тацинском Ростовской области». Он вспоминал, как подошли танки, как начали давить хвосты самолётов, как выскакивали из казарм лётчики в белье и кальсонах, как бежали к самолётам и пытались взлетать, но по ним стреляли наши танки. Машины вспыхивали и падали. Аэродром был раздавлен. Тогда я как будто увидела всю эту картину, весь этот разгром».

Проводы генерала Василия Баданова (в центре) на вокзале в станице Тацинская, сентябрь 1975 года

© Из личного архива Розы Гайджуровой

После завершения рейда 24-й танковый корпус получил звание гвардейского и был назван Тацинским.

Уничтожение аэродрома сорвало план организации воздушного моста, по которому немецкая авиация имела возможность снабжать окружённые в районе Сталинграда вражеские армии, и ускорило их капитуляцию.

«Тацинцы воспользовались столетием для того, чтобы поднять эту тему, — рассказывает Юлия Синельникова. — Тогда ещё были живы участники танкового рейда, и они вместе с Василием Михайловичем Бадановым регулярно приезжали в Тацинский район, чтобы пройти по местам боевой славы и возложить цветы к могиле боевых товарищей».

Открытие памятника «Прорыв», посвящённого участникам Тацинского танкового рейда (май, 1983 года) Слева направо: глава Тацинского райкома партии Геннадий Гончаров, начальник штаба Тацинского корпуса генерал Бурдейный, дочь генерала Баданова Нина Ищенко, Андрей Ковалёв, архитектор Пётр Ибалаков

© Из личного архива Татьяны Тарасовой

В 1983 году на федеральной трассе Волгоград-Каменск на народные пожертвования был установлен посвящённый подвигу танкистов памятник «Прорыв», который стал визитной карточкой района.

Первый «бессмертный полк»

По замыслу Юлии Синельниковой во время торжеств по площади должны были проехать десять танков — под них переоборудовали машины ГАЗ-53, которые собирали по всему району.

«Подготовить колонну танков мы поручили школе-интернату. Там был очень интересный руководитель, и у него были замечательные мастера. Сделали так, что даже двигалась ленточка, как гусеница. Такое ощущение было, что настоящий танк идёт», — вспоминает Владимир Левченко, который с 1979 по 1985 год возглавлял отдел пропаганды Тацинского райкома КПСС.

Фото из альбома, посвящённого 100-летию Тацинского района. Подпись под фото: «Декорированная картина «Великая Отечественная война». Юные пионеры Гриша Волков и Федя Игнатенко указывают путь бадановцам на фашистский аэродром». 10 октября 1981 года

© Из фондов Тацинского историко-краеведческого музея

Помимо колоны танков по площади должны были пройти и женщины с портретами погибших на фронте мужчин.

Для шествия администрацией района были сделаны портреты, которые женщинам было удобно держать в руках.

«Конечно, никто не называл это бессмертным полком, — говорит Синельникова. — Это было шествие не вернувшихся с войны людей, живших на этой земле, на этом кусочке земли. Вот так это произошло».

Глава Тацинского поселения Александр Вакулич рассказывает, что из Тацинского района на фронт ушли около 5 тыс. человек. Больше половины из них не вернулись. На памятной доске около краеведческого музея выбиты фамилии 2914 человек, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

Колонна танков и шествие женщин были лишь частью большой торжественной постановки Юлии Синельниковой, но на местных жителей именно они произвели самое сильное впечатление.

«Шли победительницы»

Роза Гайджурова с 1965 по 1988 годы руководила тацинской районной газетой «Свет Октября».

Торжества в станице Тацинская

© Из личного архива Розы Гайджуровой

В день празднования юбилея станицы, 10 октября 1981 года, она была на трибуне среди руководства района: «Поскольку это было столетие, постарались оформить шествие так, чтобы показать всю историю района. Шли сеятели, потом техника, военный фрагмент показали. Шли дети, школьники, гремела музыка. Призывы звучали с трибуны. Это был такой звонкий яркий праздник. И вдруг возник интервал, площадь опустела.

Колонны ушли и смолкла музыка. И смолк народ. Казалось, птицы смолкли. На площадь ступила группа женщин. Они шли спокойно, уверенно. Пожилые женщины шли с портретами своих молодых мужей. Они словно лики святых прижимали их к груди.

Это шли достойные дочери своей Отчизны. И такое впечатление было, что это шли победительницы. Несли победителей и сами были победительницы. Потому что они взвалили на себя всю тяжесть военного времени. Они кормили страну, работали в колхозах, на тракторах, комбайнах. И ещё они воспитали детей, достойных своих отцов.

Когда они прошли, вся площадь молчала. Это была необъявленная минута молчания».

В Тацинской помнят тех, кто прошёл тогда по площади.

Роза Гайджурова вспомнила, что среди женщин узнала свою соседку Ефимию Краснопёрову, которую они по-свойски называли баба Симаня.

© Из собрания Тацинского историко-краеведческого музея/Министерство обороны РФ

Воспитатель детского сада в Тацинской Наталья Адарченко показала фотографию своего деда Мищенко Василия Петровича, портрет которого несла её бабушка Мищенко Надежда Тимофеевна.

Предприниматель Татьяна Лондарева рассказала RT, что по площади в 1981 году прошла её бабушка Мария Иудовна Николенко, в девичестве Чернышенко. Она пронесла в руках портрет своего брата Леонида Чернышенко. На фото в альбоме бабушка, к сожалению, не видна.

Уроженка Тацинской краевед Татьяна Тарасова присутствовала на том празднике вместе с мамой — участницей Великой Отечественной войны Антониной Поликарповной Шипиковой. Ветераны войны прошли другой колонной. Но шествие женщин с портретами она помнит очень хорошо: «Женщины шли в чёрных юбках, кофтах. На голове были чёрные платки. Портреты они несли перед собой. Начиналось это всё с метронома и голоса Левитана: «Через века помните». Все на площади стали замолкать. Такая тишина наступила. Я даже слышала их шаги. Это было до мурашек».

Ради будущего

После женщин с портретами на площадь Борцов Революции вышли дети и женщины с колясками. Это было новое поколение станицы.

Фото из альбома, посвящённого 100-летию Тацинского района. Подпись под фото: «Вот он момент самый волнующий: и перед вашими взорами — наше будущее!». 10 октября 1981 года

© Из фондов Тацинского историко-краеведческого музея

Геннадий Гончаров, возглавлявший тогда тацинский райком, с гордостью рассказал RT, как глава обкома, присутствовавший на торжествах, не поверил, что в станице Тацинской так много детей: «Он увидел коляски и спрашивает: «Геннадий, бутафория?» Я говорю, что нет, мы такими делами не занимаемся. Можете представить — 100 с лишним колясок! Не куклы. Мамаши идут с маленькими детьми. Вся площадь забита».



Свидетельствами того самого первого «бессмертного полка» являются рассказы очевидцев и фотография, сделанная 9 мая 1985 года, когда в честь 40-летия Победы в Великой отечественной войне в Тацинской решили повторить торжества, организованные в 1981-м году по сценарию Юлии Синельниковой.

Фотография сохранилась в альбомах, переданных Тацинскому историко-краеведческому музею.

Директор музея Светлана Карташова рассказала, что альбомы хранились в партийной библиотеке. Но после развала СССР жительница станицы и работник райкома Валентина Юдина случайно увидела, как вместе с другими документами альбомы увозят на хранение в другое место. Она забрала их и передала в музей.

Юлия Синельникова, несмотря на свои 87 лет, продолжает работать. В Донском техническом университете она возглавляет культурный центр, где ведёт лекторскую практику со студентами-музыковедами Ростовской консерватории им. Рахманинова. Юлия Григорьевна рада, что с образованием всероссийского движения «Бессмертный полк» её замысел обрёл вторую жизнь: «Я счастлива, что эта идея оказалась живой. Что она пришла в голову и другим людям. И что она ещё будет жить».

Геннадий Гончаров — первый секретарь Тацинского райкома КПСС (1980 — 1988 гг.) на встрече с делегацией из Болгарии

© Из личного архива Розы Гайджуровой

P.S. Геннадий Иванович Гончаров, по инициативе которого в 1981 году были организованы торжества, беседовал с нами в начале марта. Он был очень рад тому, что RT обратился к истории станицы Тацинская и хотел сам показать и рассказать, как это было. Но в середине апреля он неожиданно заболел. Верил, что поправится и даже просил отложить наш приезд. Но 21 апреля 2023 года он умер.