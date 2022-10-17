«Это его победа»: племянница погибшего в 1943 году комиссара «Молодой гвардии» — о присвоении ему звания Героя России

В годы Великой Отечественной войны в городе Краснодоне Украинской ССР действовала подпольная антифашистская организация «Молодая гвардия», боровшаяся с гитлеровскими оккупантами. Её комиссаром был 18-летний Виктор Третьякевич, убитый немцами в январе 1943 года. Спустя почти 80 лет после подвига участников молодёжного подполья Третьякевичу было присвоено звание Героя России. В рамках проекта «Незабытые истории» RT поговорил с племянницей комиссара Еленой Самариной, которая призналась, что относилась к нему как к старшему брату, а также рассказала о многолетней борьбе своей семьи за доброе имя Виктора Третьякевича.

20 июля 1942 года в Краснодон Ворошиловградской области Украинской ССР вошли немецкие войска. Но молодёжь города не смирилась с фашистским порядком. В ночь на 30 сентября 1942-го прошло первое собрание, где было решено объединить все подпольные группы в организацию, которую по предложению Сергея Тюленина назвали «Молодая гвардия». Самому юному участнику подполья было 14 лет, а самому старшему — 25.

Был сформирован штаб, в состав которого вошли Иван Туркенич, Ульяна Громова, Иван Земнухов, Любовь Шевцова, Олег Кошевой, Василий Левашов, Виктор Третьякевич и Сергей Тюленин. Боевую деятельность юные подпольщики начали с распространения листовок о реальном положении дел на фронте.

В ночь на 7 ноября в честь 25-й годовщины Октябрьской революции молодогвардейцы вывесили на самых высоких сооружениях города восемь красных флагов — государственных символов СССР.

Подпольщики совершали нападения на немецких солдат и офицеров, угоняли транспорт, уничтожали документы в оккупационных учреждениях и устраивали вредительство на производстве, помогли организовать побег 20 советским военнопленным, сожгли немецкую биржу труда, где хранились карточки людей, которых предполагалось угнать на работы в Германию.

Январь 1943 года стал трагическим для героев «Молодой гвардии» и других членов коммунистического подполья. В результате предательства большинство из них были арестованы. После жестоких пыток более 70 человек были сброшены в шурф краснодонской шахты №5. Некоторых нацисты расстреляли, других скинули живыми, а затем забросали гранатами.

14 февраля Краснодон был освобождён войсками Юго-Западного фронта.

1 марта 1943 года герои-антифашисты с воинскими почестями были захоронены в братской могиле. В мае 1965-го рядом с могилой подпольщиков была установлена стела «Скорбящая мать» и зажжён вечный огонь.

В сентябре 1943-го звание Героя Советского Союза посмертно было присвоено Ульяне Громовой, Сергею Тюленину, Ивану Земнухову, Любови Шевцовой, Олегу Кошевому. Остальные участники подполья были посмертно награждены орденами и медалями. В мае 1990 года звание Героя Советского Союза присвоили Ивану Туркеничу.

22 сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации Третьякевичу В.И.». Через несколько дней в Краснодоне на открытом после реставрации мемориальном комплексе «Непокорённые» первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко передал награду Третьякевича директору музея «Молодая гвардия» Наталье Николаенко.

Сергей Кириенко передаёт «Золотую Звезду» Героя России Виктора Третьякевича директору музея Наталье Николаенко

© Фото предоставлено музеем «Молодая гвардия» в Краснодоне

RT побеседовал с Еленой Самариной, племянницей Виктора Третьякевича. Сама она считала его старшим братом, так как разница в возрасте у них была всего семь лет. Елена Михайловна родилась в Краснодоне в 1931 году. Сейчас она живёт в Нижегородской области.

Большую часть жизни Елена Михайловна и её родные, их единомышленники посвятили борьбе за доброе имя Виктора Третьякевича, которого в ходе судебного процесса в 1943-м оклеветали и ошибочно посчитали предателем. Несмотря на последующую официальную реабилитацию, его образ и роль в деятельности «Молодой гвардии» долгое время ставились под вопрос.

«Гибель Виктора — это трагедия нашей семьи, которую пришлось пережить дважды. После своей мученической смерти Виктор был оклеветан, стал жертвой мифологии, сочинённой на государственном уровне. Его братья стали братьями «предателя», их семьи всю жизнь испытывали глубокую боль и горечь, им была нанесена рана, которая до сих пор не заживает. Вспоминаю своих несчастных дедушку и бабушку — Иосифа Кузьмича и Анну Иосифовну Третьякевич. На долю их выпало тяжкое испытание: смерть 18-летнего сына, комиссара «Молодой гвардии», клевета на него и забвение его имени как молодогвардейца на целых 16 лет, — писала Елена Самарина в книге «Повесть о братьях Третьякевичах». — Мать Сергея Тюленина Александра Васильевна не раз рассказывала об одном эпизоде: «Когда награждали «Золотой Звездой» Героя Советского Союза пятерых молодогвардейцев, то были приглашены в клуб им. Ленина все родители молодогвардейцев. Иосиф Кузьмич Третьякевич шёл впереди нас с матерью Вити Анной Иосифовной. У входа в зал милиционер отстранил отца Вити, заявив: «А вам здесь делать нечего!» У Иосифа Кузьмича подкосились ноги, и он упал. Мы помогли его донести до соседнего дома». А ведь на глазах дедушки и бабушки у них в домике на Шанхае (район Краснодона, беспорядочно застроенный невзрачными хатами, расположенными вдоль яра) проходило зарождение и становление «Молодой гвардии», они были свидетелями от первого до последнего заседания штаба».

Елена Самарина поделилась с RT воспоминаниями о Викторе Третьякевиче и своём детстве.

— Насколько близко вы общались, когда он был жив?

— Виктор для меня был как брат. Когда мне исполнилось шесть лет, наша семья переехала сначала в Лисичанск, а затем в Луганск. Но мы часто бывали в родном Краснодоне, потому что там жили дедушка с бабушкой.

Виктор Третьякевич среди одноклассников

© Фото предоставлено музеем «Молодая гвардия» в Краснодоне

— Они тоже были оттуда родом?

— Нет, дедушку звали Иосиф Кузьмич, а бабушку — Анна Иосифовна. Они были белорусы. Дедушка работал пастухом, образования никакого у него не было. Грамоте его обучил сосед: он учил своего сына, а заодно за полтора рубля — и дедушку. Мама его научила русскому и польскому языкам, он родился недалеко от Польши.

А бабушка нигде не училась. Но из Белоруссии она переехала в Петербург и устроилась няней в семью учителей. Благодаря этому научилась читать. И сколько помню её, она всегда читала книги.

— Каким вам запомнился Виктор?

— Мы оба были школьниками, и многое у нас было общим в детстве. Витя хорошо играл на струнных инструментах. И я помню сцену, как мы сидим на лавочке, а дедушка и бабушка с соседями играют в карты за столиком в саду. Витя наигрывает на мандолине всякие вальсы, а я сижу рядом. Вальсы разносятся по Шанхаю — так назывался район Краснодона, где они жили. Жили в мазанке — тогда все жили в таких глиняных домиках. И дедушка говорит: «Что ты всё вальсы да вальсы играешь, сыграй-ка «Мы кузнецы». Виктор заиграл, а дедушка стал подпевать: «Мы кузнецы, и дух наш молод...»

Виктор часто приезжал к нам в Луганск, садился за пианино и говорил: «Я не хочу учиться играть на аккордеоне, а вот пианино мне очень нравится». Во время оккупации инструмент забрали немцы, бренчали на нём, сломали педаль. Дедушка его после освобождения города забрал, починил, и я с восьмого по десятый класс на нём занималась.

Елена Самарина (Третьякевич) с мамой и братом Вадимом, 1950 год

© Из личного архива

Поэтому, когда создавали музей «Молодой гвардии» в Краснодоне и спрашивали у родственников молодогвардейцев вещи, связанные с подпольщиками, мы отдали это любимое пианино Виктора в музей с запиской, в которой рассказали его историю.

— Как получилось, что Виктор был вашим дядей, а при этом разница в возрасте была как с братом?

— Он был младшим братом моего отца. Отец был 1911 года рождения. Средний брат их был 1920-го. Были и ещё дети, но они умерли в раннем возрасте. Выжили четверо. Виктор родился в 1924 году. Я училась в той же школе, что и он. Там висит доска, где написаны фамилии фронтовиков, среди них и фамилия Виктора.

— Какой у него был характер?

— Он был очень организованный и очень общественный. В школе он организовывал ребят встречать прилёт птиц, строить для них скворечники. Ещё он призывал каждого посадить по дереву и сам, как пример, посадил акацию возле нашего дома. Она долго росла, сейчас не знаю, наверное, её нет уже. Он писал для комсомольской газеты заметки о жизни пионеров.

Раздел экспозиции, посвящённый школьным годам молодогвардейцев

© Фото предоставлено музеем «Молодая гвардия» в Краснодоне

— Какие у него были планы на будущее?

— Он мечтал поступить в училище имени Баумана в Москве. Окончил девятый класс на отлично, с грамотой: принёс её и показывал бабушке. Я в этот момент как раз была в Краснодоне. Больше всего я помню его именно таким, после девятого класса. Потом, в 1941-м, началась война, и в октябре мы с мамой эвакуировались в Узбекистан. Это был последний раз, когда я его видела, — в октябре 1941 года.

— Почему Виктор не эвакуировался?

— Отец хотел отправить его к нам в Узбекистан. Мы получили открытку, что Виктор едет к нам. Я очень обрадовалась, но он не приехал. Оказалось, что эшелон, в котором он был, остановился в Куйбышеве (сейчас Самара. — RT).

Виктор вышел на перрон, услышал там, что немцы под Москвой, и решил: зачем ему ехать в Узбекистан, когда нужно гнать фашистов. Он пошёл к начальнику вокзала, как-то договорился, чтобы его посадили в обратный поезд, и вернулся в Ворошиловград (сейчас Луганск. — RT), где они жили с семьёй на тот момент.

Там он окончил школу, десятый класс. В это время организовался партизанский отряд во главе с командиром Иваном Яковенко. Мой отец был комиссаром этого отряда. И Виктор начал проситься в его отряд, но папа не хотел его брать.

Виктор Третьякевич

© Фото предоставлено музеем «Молодая гвардия» в Краснодоне

Тогда Витя пошёл к самому Яковенко, и его взяли как связного. О том, какой путь прошли партизаны в отряде Яковенко, папа написал семь тетрадей. В них описано всё: как был оккупирован Ворошиловград, как они боролись с захватчиками. Воспоминания моего отца, Михаила Иосифовича Третьякевича, я издала в книге под его именем. Книга так и называется — «Семь тетрадей».

«Расскажу об отдельных моментах жизни Ворошиловграда в период немецко-фашистской оккупации. В первые дни захвата города немцы расставили в разных районах радиоточки и объявили, что наконец ворошиловградцы дождались своих освободителей. Оккупанты ставили своей задачей вселить нашему народу неверие в силу советского оружия, сломить волю к борьбе. Уже 18 июля, на следующий день после захвата города, немцы завезли большое количество газет и листовок на украинском и русском языках, раздавали их жителям города. Этим занимались специальные команды. Фашистской пропагандистской машине мы должны были противопоставить свою агитацию. В листовках мы призывали к срыву мероприятий, проводимых немцами, и неподчинению».

(Из книги «Семь тетрадей».)

Указ о награждении Виктора Третьякевича орденом Отечественной войны I степени

© Фото предоставлено музеем «Молодая гвардия» в Краснодоне

— Что Виктор делал в отряде?

— В отряде была комсомольская ячейка из пяти человек, все были связными. Им пекли хлеб две женщины, и Витя забирал у них хлеб, получал сведения о расположении фашистов. Ещё они расклеивали листовки.

Помимо воспоминаний отца, я издала ещё несколько книг. В каждой из них есть глава, которая посвящена Виктору. В том, что он заслуживает звания Героя, я не сомневалась. Мы обращались с письмами и к Путину, и к Медведеву.

К Путину я дозвонилась на телефонную линию, пыталась донести, что Виктор заслуживает эту награду. Мне отвечали тогда: «Третьякевич уже награждён орденом Великой Отечественной войны».

Когда Виктора казнили 15 января 1942 года, ему было 18 лет и четыре месяца. Заседания штаба «Молодой гвардии» по большей части проходили в нашей мазанке. А бабушка с дедушкой караулили во дворе.

— Кто придумал название «Молодая гвардия»?

— Сергей Тюленин. Я помню его ещё мальчишкой, они жили через дом от нас. Он постоянно прибегал к Виктору.

— Кого из молодогвардейцев вы ещё знали лично?

— Василия Левашова.

— Как вы узнали, что Виктор был участником подполья и погиб?

— Мы получили от моего отца письмо в Узбекистан. Он прислал маленькую фотографию Виктора и написал, что наш Виктор погиб как герой. В 1943 году мы вернулись из Узбекистана и узнали подробности.

Дом, где была открыта первая экспозиция музея

© Фото предоставлено музеем «Молодая гвардия» в Краснодоне

— Как сложилась ваша судьба?

— Я живу в Дзержинске Нижегородской области. После окончания Менделеевского института меня направили сюда, в город химиков. Я здесь и осталась. Муж умер 26 лет назад, дети разъехались — поехали учиться в Москву, там и остались. У меня двое детей, трое внуков и одна правнучка.

— Вы пробовали обращаться к украинским властям, чтобы Виктора признали Героем Украины?

— Да. Когда было 60-летие «Молодой гвардии», проходил митинг, на нём все говорили только о Викторе. Всё было готово к тому, чтобы ему дать Героя Украины, никаких сомнений не было. Но награждения не произошло.

— Как вы восприняли новость, что Виктору Третьякевичу посмертно присвоено звание Героя России?

— Первой мне сообщила внучка, услышала в новостях. Потом начали звонить знакомые, соратники по работе. Все знали, что я стараюсь поддерживать память о Викторе. Поэтому поздравляли как с моей победой. Но я считаю, что это победа Виктора, что он всё-таки победил.