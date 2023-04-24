Искал сообщников среди коллег: ФСБ задержала сотрудника ЧОП, планировавшего участвовать в боях на стороне ВСУ

В ФСБ России сообщили о задержании сотрудника одного из частных охранных предприятий, который ради заработка намеревался поехать в зону СВО для участия в боевых действиях на стороне Украины. По данным ведомства, мужчина также искал сообщников среди коллег по работе.

Федеральная служба безопасности задержала сотрудника одного из частных охранных предприятий, который намеревался принять участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области, мужчина планировал поехать на Украину для «улучшения своего материального положения», а также искал сообщников среди коллег.

«С учётом того, что действия указанного гражданина были направлены против безопасности России и создали условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 280.4 УК «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий», — говорится в сообщении.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий гражданин был задержан и дал признательные показания», — отметили в пресс-службе.

В ФСБ напомнили, что в российском законодательстве за участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях, а также за вербовку, обучение, финансирование или другое обеспечение наёмника предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 18 лет.

ФСБ систематически сообщает о фактах пресечения терактов, готовившихся при участии украинских спецслужб, а также о случаях задержания информаторов Киева. Так, 19 апреля в ведомстве рассказали о предотвращении готовившейся в Керчи диверсии на одном из объектов энергосистемы полуострова Крым. В результате был задержан причастный к подготовке преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения.

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У него изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, который координировал его преступную деятельность. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

В начале марта сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы, которую подозревают в госизмене в связи с оказанием финансовой помощи ВСУ. По данным ведомства, подозреваемую задержали при попытке выезда за пределы России.

Ранее в том же месяце в Комсомольске-на-Амуре задержали местного жителя, который инициативно пытался передать представителю Главного управления разведки Минобороны Украины сведения о российских военных объектах на территории Хабаровского края. По данным ФСБ, эти данные могли быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки, содержания и на путях следования военной техники.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

В конце февраля в ФСБ также сообщили о задержании двух жителей Севастополя, которые инициативно установили связь со спецслужбами Украины для передачи за денежное вознаграждение данных о расположении объектов Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, утечка этих сведений за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности страны.

Один из задержанных собирал данные о местонахождении военных объектов и передавал эту информацию украинской стороне по электронной почте. Второй подозреваемый подтвердил готовность конфиденциально сотрудничать с СБУ, но не успел передать данные по независящим от него обстоятельствам.

В середине февраля ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, причастного к диверсиям на объектах инфраструктуры Московской железной дороги. По данным ведомства, СБУ завербовала диверсанта на территории Польши при непосредственном участии спецслужб этой страны, а его подготовка проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.

По информации ФСБ, в конце ноября 2022 года злоумышленника под видом беженца направили из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства. Впоследствии он по команде куратора из СБУ в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги.