Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на мэра Горловки Приходько, которое готовила СБУ

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, которое готовила СБУ.

Об этом Приходько сообщил РИА Новости.

«То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае — Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — заявил он.

Приходько отметил, что злоумышленники планировали использовать такое количество взрывчатого вещества, от которого пострадали бы и его сотрудники, а также жильцы расположенного рядом дома.

14 апреля бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что спецслужбы России осенью 2022 года предотвратили покушение на него, которое готовили «представители другой страны».

По его словам, злоумышленники намеревались застрелить его в российской столице, когда он выходил бы из своего бронированного автомобиля.

В Донецкой Народной Республике задержали группу подозреваемых в организации покушения на начальника мариупольской полиции Михаила Москвина.