Бывший депутат Рады Кива заявил, что спецслужбы России предотвратили покушение на него

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил РИА Новости, что спецслужбы России осенью 2022 года предотвратили покушение на него, которое готовили «представители другой страны».

«В сентябре сотрудники ФСБ вместе с ГРУ предотвратили покушение на меня, которое должны были совершить представители другой страны», — сказал он.

Бывший депутат Рады заявил, что злоумышленники намеревались застрелить его в российской столице, когда он выходил бы из своего бронированного автомобиля.

Кива утверждает, что его хотели застрелить либо возле места его проживания, либо возле телецентра «Останкино», где он периодически появляется.

Кроме того, Кива рассказал, что исполнителями покушения на него должны были стать бывшие сотрудники спецслужбы одного ближневосточного государства, прибывшие для этого в Россию.

Также он заявил, что узнал от российских спецслужб о том, что на него готовилось покушение, уже после завершения операции.

«Судьба этих киллеров мне неизвестна», — сказал он.

В конце марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь начальника управления МВД Мариуполя.