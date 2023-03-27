СК возбудил дело по факту покушения на жизнь начальника управления МВД Мариуполя
27 марта 2023

СК возбудил дело по факту покушения на жизнь начальника управления МВД Мариуполя

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Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь начальника управления МВД Мариуполя.

Дело возбуждено мариупольским следственным отделом управления СК по ДНР.

Дело расследуется по ст. 317 УК России.

Назначены судебные экспертизы, проводятся осмотры изъятых предметов, а также допрашиваются свидетели.

Ранее в Мариуполе было совершено покушение на начальника полиции города Михаила Москвина.

Мужчина выжил, он получил контузию. 