ТАСС: в Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции Москвина

В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции города Михаила Москвина, он жив, сообщили в силовых структурах ДНР. Мужчина получил контузию. Автомобиль сотрудника полиции взорвался в нескольких метрах от него.

РИА Новости

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Об этом сообщает ТАСС. «Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, всё в порядке», — сказал собеседник агентства. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС в Херсонской области. Под автомобиль ВАЗ-2121, которым управлял мужчина, неизвестный заложил «специальное устройство». Позже произошёл подрыв автомобиля, когда мужчина находился в нём с семьёй.