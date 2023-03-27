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ТАСС: в Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции Москвина

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В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции города Михаила Москвина, он жив, сообщили в силовых структурах ДНР. Мужчина получил контузию. Автомобиль сотрудника полиции взорвался в нескольких метрах от него.
ТАСС: в Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции Москвина
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает ТАСС.

«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, всё в порядке», — сказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС в Херсонской области. Под автомобиль ВАЗ-2121, которым управлял мужчина, неизвестный заложил «специальное устройство». 

Позже произошёл подрыв автомобиля, когда мужчина находился в нём с семьёй.

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