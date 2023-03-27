ТАСС: в Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции Москвина
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Об этом сообщает ТАСС.
«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, всё в порядке», — сказал собеседник агентства.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС в Херсонской области. Под автомобиль ВАЗ-2121, которым управлял мужчина, неизвестный заложил «специальное устройство».
Позже произошёл подрыв автомобиля, когда мужчина находился в нём с семьёй.