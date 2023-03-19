СК возбудил дело по факту убийства командира взвода ППС в Херсонской области
19 марта 2023

СК возбудил дело по факту убийства командира взвода ППС в Херсонской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области.

Об этом информирует пресс-служба СК России.

Также возбуждено дело по факту покушения на убийство супруги мужчины — начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области — и его совершеннолетней дочери.

По информации следствия, 17 марта под автомобиль ВАЗ-2121, которым управлял командир взвода ППС, неизвестный заложил «специальное устройство».

Позже произошёл подрыв автомобиля, когда мужчина находился в нём со своей семьёй.

В результате сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили травмы.

Ранее СК России возбудил уголовное дело о покушении на помощника районного прокурора в ЛНР.