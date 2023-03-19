СК возбудил дело по факту убийства командира взвода ППС в Херсонской области

19 марта 2023 | 16:30
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01 марта 2023 | 10:28
27 февраля 2023 | 11:38
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области.
Об этом информирует пресс-служба СК России.
Также возбуждено дело по факту покушения на убийство супруги мужчины — начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области — и его совершеннолетней дочери.
По информации следствия, 17 марта под автомобиль ВАЗ-2121, которым управлял командир взвода ППС, неизвестный заложил «специальное устройство».
Позже произошёл подрыв автомобиля, когда мужчина находился в нём со своей семьёй.
В результате сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили травмы.
Ранее СК России возбудил уголовное дело о покушении на помощника районного прокурора в ЛНР.