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СК России возбудил уголовное дело о покушении на помощника районного прокурора в ЛНР

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Следователи СК России в ЛНР возбудили уголовное дело о покушении на жизнь помощника районного прокурора.
СК России возбудил уголовное дело о покушении на помощника районного прокурора в ЛНР
  • РИА Новости

«Следствием установлено, что 27 февраля 2023 года в дневное время под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района ЛНР было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое было оперативно обезврежено», — говорится в сообщении СК России.

Криминалисты и следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертизы, проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о попытке покушения на его помощника, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

В настоящее время его здоровью ничто не угрожает.

Глава Чечни уточнил, что Алаудинов получил письмо, которое было пропитано отравляющим веществом.

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