СК России возбудил уголовное дело о покушении на помощника районного прокурора в ЛНР
- РИА Новости
«Следствием установлено, что 27 февраля 2023 года в дневное время под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района ЛНР было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое было оперативно обезврежено», — говорится в сообщении СК России.
Криминалисты и следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертизы, проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о попытке покушения на его помощника, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.
В настоящее время его здоровью ничто не угрожает.
Глава Чечни уточнил, что Алаудинов получил письмо, которое было пропитано отравляющим веществом.