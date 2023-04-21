ФСБ: задержанный за госизмену житель Севастополя планировал совершить теракт

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Задержанный в декабре 2022 года по подозрению в госизмене в форме шпионажа в пользу СБУ житель Севастополя планировал совершить теракт.
ФСБ: задержанный за госизмену житель Севастополя планировал совершить теракт
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Житель Севастополя планировал совершить теракт, а именно поджог одного из административных помещений города. Подозреваемый приискал средства и орудия поджога, а также создал иные условия для совершения преступления», — приводит сообщение ТАСС.

В декабре двух жителей Севастополя, которые передавали СБУ данные о военных объектах, задержали по делу о госизмене.

Также в феврале житель Георгиевска Ставропольского края Алексей Селин был приговорён к шести годам колонии строгого режима за ложное сообщение о теракте.

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