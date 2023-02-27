«Инициативно установили связь со спецслужбами»: ФСБ задержала двоих россиян за передачу СБУ данных о военных объектах

ФСБ России сообщила о задержании двоих жителей Севастополя, которые инициативно установили связь с украинскими спецслужбами, чтобы передать Киеву данные о расположении российских военных объектов. Как отметили в ведомстве, передача этой информации за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России. Подозреваемые заключены под стражу на два месяца.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о пресечении деятельности группы, которую подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами в качестве наводчиков.

«Установлено, что два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения инициативно установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи данных за денежное вознаграждение о расположении объектов Министерства обороны России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчина 1979 года рождения выполнял задания по сбору данных о местонахождении военных объектов и передавал эту информацию украинской стороне посредством электронной почты с соблюдением мер конспирации.

В свою очередь, второй подозреваемый подтвердил намерение конфиденциально сотрудничать со Службой внешней разведки Украины (СБУ) в телефонном разговоре, однако не успел передать данные по независящим от него обстоятельствам.

ФСБ задержала в Севастополе двух агентов спецслужб Украины, которых подозревают в передаче информации о военных объектах

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена»), ст. 275.1 (установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством) УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу на два месяца.

ФСБ систематически сообщает о работе с лицами, которые оказывают помощь украинским спецслужбам. 15 февраля в ведомстве заявили о задержании украинского гражданина, причастного к совершению диверсий на объектах инфраструктуры Московской железной дороги.

По данным ведомства, злоумышленник попал в Россию под видом беженца, а позднее осуществил поджог по указанию куратора из СБУ. У задержанного нашли средства связи с фото- и видеоотчётами о выполненных диверсиях и перепиской с сотрудником украинских спецслужб.

Сам задержанный на допросе подтвердил, что был завербован сотрудниками украинской и польской спецслужб. Он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что его якобы принудили к сотрудничеству.

В тот же день в ФСБ заявили о задержании в Ростове-на-Дону участника нацполка «Азов»*, прибывшего под видом беженца.

По данным ФСБ, мужчина вступил в структурное подразделение «Азова» в 2016 году. Впоследствии под видом беженца он прибыл на территорию России, где предпринял попытку легализоваться. Как отметили в ведомстве, задержанный придерживался ультраправых неонацистских взглядов и пропагандировал интересы террористической организации среди жителей Ростова-на-Дону.

В начале февраля ФСБ также сообщила о задержании в Свердловской области трёх человек, причастных к подготовке и совершению терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области. По данным ФСБ, злоумышленники действовали за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов.

При обысках по адресам проживания задержанных были изъяты орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооружённого формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов филиала ОАО «РЖД» — Свердловской железной дороги.

В конце января сообщалось, что российские спецслужбы пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов на территории Херсонской области.

По данным РИА Новости, речь шла, в частности, о банках государств Евросоюза, включая страны Балтии, а также об обезличенных банковских ячейках, арендованных в банках Польши и Чехии.

Ранее в том же месяце на территории Северо-Кавказского федерального округа была пресечена попытка совершения преступления террористического характера. Его подготовкой по заданию украинских спецслужб занимался гражданин России, который придерживался националистической идеологии.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.