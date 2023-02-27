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ФСБ возбудила дело о создании в Москве ячейки террористического сообщества «Сеть»

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ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении участников московской ячейки террористического сообщества «Сеть».
ФСБ возбудила дело о создании в Москве ячейки террористического сообщества «Сеть»
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Следователи ФСБ России в рамках расследования уголовного дела в отношении участников московской ячейки «Сети» провели сегодня обыски по адресам анархистов и их родственников», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Калужской области, который готовила группа уроженцев одной из республик Центрально-Азиатского региона. По данным ведомства, злоумышленники намеревались устроить взрыв цистерн с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий химической промышленности.

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