ФСБ возбудила дело о создании в Москве ячейки террористического сообщества «Сеть»
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Следователи ФСБ России в рамках расследования уголовного дела в отношении участников московской ячейки «Сети» провели сегодня обыски по адресам анархистов и их родственников», — рассказал собеседник агентства.
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Калужской области, который готовила группа уроженцев одной из республик Центрально-Азиатского региона. По данным ведомства, злоумышленники намеревались устроить взрыв цистерн с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий химической промышленности.