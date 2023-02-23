«Естественное решение»: Путин назвал заботу о защитниках России святой обязанностью государства

Забота о защитниках Родины — святая обязанность государства, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами боевых действий после церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Российский лидер отметил, что создаваемый государством фонд по поддержке ветеранов и семей погибших участников СВО станет мощной структурой, которая будет напрямую подчиняться правительству РФ. По его словам, помощь распространится и на ветеранов ЛНР и ДНР, которые уволились со службы до принятия новых регионов в состав России.

В четверг, 23 февраля, президент России Владимир Путин почтил память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены и цветы — к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов воинской славы.

После памятной церемонии глава государства пообщался с ветеранами боевых действий, выразив уверенность в будущем России.

Президент России также отметил, что «святой обязанностью государства» является забота «о тех, кто защищает страну». В этой связи он подчеркнул, что фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будет подчинён правительству. По его словам, «это должна быть мощная структура».

Общение Владимира Путина с ветеранами боевых действий

«За каждым человеком, за каждой семьёй должен быть закреплён отдельный социальный работник, который будет в индивидуальном порядке с людьми работать. Во всяком случае, я на это очень рассчитываю. Добьёмся, чтобы механизм функционировал как нужно, чтобы людям помогал», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что в дальнейшем планируется распространить действие этого механизма и на другие категории граждан.

«Будущего не бывает без поддержки таких мужественных людей, которые представляют нашу армию, без поддержки духовенства. Мы очень на это рассчитываем и в будущей нашей совместной работе», — подчеркнул Путин.

Президент пообещал, что статус ветерана боевых действий РФ будет распространён на сотрудников Народной милиции и народного ополчения ДНР и ЛНР, закончивших службу по ранению до присоединения этих регионов к России.

«Конечно, это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли, боролись за свою землю. Сейчас они все стали гражданами России, и, конечно, мы должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана поддержка и будет оказана поддержка», — заверил российский лидер.

Также президент России поддержал идею о предоставлении социальных гарантий военным священникам в случае ранения или гибели.

«Мы с патриархом говорили совсем недавно, мы с ним встречались, обсуждали все эти вопросы, и Святейший этот вопрос поставил. Конечно, безусловно. А чем отличается священник, который под пулями ходит, под снарядами, от всех других военнослужащих? В этом смысле — практически ничем. И конечно, мы будем это иметь в виду», — сказал Путин.

Напомним, что Владимир Путин объявил о создании этого фонда во время оглашения послания Федеральному собранию. Как отмечал президент 21 февраля, задачей фонда «станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции», координация предоставления социальной, медицинской, психологической поддержки, решение вопросов санаторно-курортного лечения и реабилитации, помощь в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии, а также организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается.

«Наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», — говорил Путин в своём послании Федеральному собранию.

В то же время секретарь генсовета «Единой России», руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак сообщил в разговоре с РИА Новости, что соответствующий законопроект готов и будет внесён в Госдуму 27 февраля.

«Рассчитываем, что он будет принят в кратчайшие сроки, чтобы ветераны войны в Донбассе и члены их семей могли получать все положенные меры поддержки наравне с другими участниками СВО», — пояснил он.