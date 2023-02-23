Путин заявил, что военные священники на фронте ничем не отличаются от солдат

Священники на линии фронта ничем не отличаются от военнослужащих, власти это учтут, заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, соответствующие вопросы недавно обсуждались на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Безусловно. А чем отличается священник, который под пулями ходит, от всех других военнослужащих? В этом смысле практически ничем. И конечно, мы будем это иметь в виду», — цитирует Путина РИА Новости.

РПЦ ранее разработала концепцию для обеспечения правового статуса военных священников.

Патриарх Кирилл заявил, что священникам, которые находятся на передовой, нужны такие же социальные гарантии, как и военнослужащим, поскольку украинские снайперы в первую очередь целятся в батюшек.