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Путин заявил, что военные священники на фронте ничем не отличаются от солдат

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Священники на линии фронта ничем не отличаются от военнослужащих, власти это учтут, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин заявил, что военные священники на фронте ничем не отличаются от солдат
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

По его словам, соответствующие вопросы недавно обсуждались на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Безусловно. А чем отличается священник, который под пулями ходит, от всех других военнослужащих? В этом смысле практически ничем. И конечно, мы будем это иметь в виду», — цитирует Путина РИА Новости.

РПЦ ранее разработала концепцию для обеспечения правового статуса военных священников.

Патриарх Кирилл заявил, что священникам, которые находятся на передовой, нужны такие же социальные гарантии, как и военнослужащим, поскольку украинские снайперы в первую очередь целятся в батюшек.

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