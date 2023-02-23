«Лётчик погиб»: Су-25 ВКС России потерпел крушение в Белгородской области

В Белгородской области после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром потерпел крушение штурмовик Су-25 ВКС России. Об этом заявили в Минобороны РФ. Как сообщили в ведомстве, лётчик погиб. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. На месте ЧП работают следственная группа и сотрудники МЧС.

В четверг, 23 февраля, в Белгородской области произошла авиакатастрофа с участием военного самолёта. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, крушение потерпел штурмовик Су-25.

«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолёт Су-25 ВКС России. Лётчик погиб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что штурмовик упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

«По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность», — добавили в оборонном ведомстве.

При этом представитель Валуйской районной станции скорой медицинской помощи рассказал ТАСС, что было обнаружено тело погибшего пилота, для его транспортировки прибыл военный вертолёт. На месте падения самолёта находится бригада скорой помощи.

Кроме того, после падения Су-25 загорелось сенохранилище возле частного домовладения. Об этом сообщил замглавы администрации Валуйского района Сергей Слесаренко. При этом, по его словам, на земле разрушений нет.

«Хвостовая часть самолёта, когда шла юзом, зацепила сенохранилище частного домовладения. Возгорание сена было, его сразу же потушили», — цитирует его ТАСС.

Изначально о падении самолёта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе упал самолёт МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал он в своём Telegram-канале.

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