Минобороны: лётчик погиб в результате падения Су-25 в Белгородской области

Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области, лётчик погиб.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолёт Су-25 ВКС России. Лётчик погиб», — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении самолёта Минобороны России в регионе.