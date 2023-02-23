Минобороны: лётчик погиб в результате падения Су-25 в Белгородской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолёт Су-25 ВКС России. Лётчик погиб», — говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении самолёта Минобороны России в регионе.