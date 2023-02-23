Узнать больше

Минобороны: лётчик погиб в результате падения Су-25 в Белгородской области

Короткая ссылка
Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области, лётчик погиб.
Минобороны: лётчик погиб в результате падения Су-25 в Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолёт Су-25 ВКС России. Лётчик погиб», — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении самолёта Минобороны России в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить