Узнать больше

СК после ЧП с Су-30 в Иркутске проверяет версию о неисправности кислородного оборудования

Короткая ссылка
Следственный комитет после крушения Су-30 в Иркутске проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, в результате чего оба лётчика могли потерять контроль над управлением самолётом.
СК после ЧП с Су-30 в Иркутске проверяет версию о неисправности кислородного оборудования
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Следователи установили, что экипаж Су-30 перестал выходить на связь из-за того, что лётчики-испытатели находились в бессознательном состоянии.

«В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба лётчика могли потерять контроль над его управлением», — заявили в СК.

Самолёт Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта 23 октября.

При падении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить