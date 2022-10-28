СК после ЧП с Су-30 в Иркутске проверяет версию о неисправности кислородного оборудования

Следственный комитет после крушения Су-30 в Иркутске проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, в результате чего оба лётчика могли потерять контроль над управлением самолётом.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Следователи установили, что экипаж Су-30 перестал выходить на связь из-за того, что лётчики-испытатели находились в бессознательном состоянии.

«В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба лётчика могли потерять контроль над его управлением», — заявили в СК.

Самолёт Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта 23 октября.

При падении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело.