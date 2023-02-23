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ТАСС: пилот упавшего самолёта Минобороны России катапультировался

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Пилот упавшего в Валуйском районе Белгородской области самолёта Су-25 Минобороны России катапультировался, заявили ТАСС в силовых структурах.
ТАСС: пилот упавшего самолёта Минобороны России катапультировался
  • РИА Новости
  • © Нина Падалко

«Пилот успел катапультироваться. Его состояние выясняется», — сказал собеседник агентства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о падении самолёта Минобороны России в регионе.

Причина аварии выясняется.

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