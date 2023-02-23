ТАСС: пилот упавшего самолёта Минобороны России катапультировался
Пилот упавшего в Валуйском районе Белгородской области самолёта Су-25 Минобороны России катапультировался, заявили ТАСС в силовых структурах.
- РИА Новости
- © Нина Падалко
«Пилот успел катапультироваться. Его состояние выясняется», — сказал собеседник агентства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о падении самолёта Минобороны России в регионе.
Причина аварии выясняется.
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