«Появились новые территории»: Путин назвал появление результатов СВО длительным процессом

Возможная дальнейшая мобилизация не имеет смысла, поскольку в этом нет необходимости для Минобороны РФ, заявил Владимир Путин. По его словам, из 300 тыс. мобилизованных только половина, то есть 150 тыс., находятся в зоне проведения СВО. Он также указал, что появление результатов спецоперации на Украине может стать длительным процессом, но указал, что уже достигнуты значимые результаты. Между тем нарастает угроза ядерной войны, констатировал Путин. При этом президент заверил, что российское ядерное вооружение находится «в более продвинутом и более современном виде», чем у какой-либо другой ядерной державы.

В среду президент России Владимир Путин провёл ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Одной из основных тем разговора с правозащитниками стали вопросы, связанные со специальной военной операцией.

В частности, глава государства отреагировал на вопрос о продолжении мобилизационной кампании.

«Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — сказал Путин.

По его словам, около 150 тыс. из 300 тыс. мобилизованных находится в зоне СВО.

«Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина только — это 77 тысяч — находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции», — заметил глава государства.

При этом другие 150 тыс. мобилизованных находятся на полигонах и в учебных центрах, где проходят дополнительную подготовку.

Путин также не стал давать оценку тем, кто уехал из России в ходе частичной мобилизации. По словам президента, это отдельная тема для разговора.

О проведении частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. Как указывали в Минобороны РФ, призыв затронет 300 тыс. россиян, находящихся в запасе, — тех, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий боевой опыт. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении мобилизационного задания, и объявил о завершении соответствующих мероприятий.

СВО

Говоря об СВО, Владимир Путин подчеркнул, что появление результатов спецоперации в поддержку Донбасса может стать «длительным процессом».

«Появились новые территории — ну вот и всё-таки значимый результат для России, это серьёзный вопрос. И, чего уж там греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, это серьёзная вещь», — сказал он.

Владимир Путин — о мобилизованных гражданах

Глава государства признал, что проблемы в зоне СВО «были, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать», поэтому необходимо постоянно заниматься и анализировать поступающую информацию. По его словам, это необходимо, как военнослужащим на передовой, так и обществу, государству для повышения качества и эффективности боевой работы.

Путин также заявил, что в зоне СВО не существует проблемы, связанной с покиданием позиций и дезертирством, но признал, что ранее подобные эпизоды имели место.

«Такое случалось, сейчас всё меньше и меньше. В чём проблема? Ведь человек, который попадает в зону боевых действий из мирной жизни, даже после определённой подготовки, он не может не испытывать определённых чувств, присущих абсолютно нормальному человеку», — указал президент.

Истоки украинского конфликта

Он также напомнил членам СПЧ, что война на Украине была начата теми, кто пришёл к власти в стране после государственного переворота в 2014 году: «Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры власти с помощью этого государственного переворота, для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе».

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При этом все последующие годы Запад игнорировал все законные интересы проживающих в Донбассе людей, а власти России ответ на все требования «получали только плевки в лицо»: «Это и есть скрытая форма русофобии, она всегда была, к сожалению, в некоторых кругах на Западе или у наших соседей, я имею в виду националистические круги той же Украины»

В этой связи он подчеркнул, что России «не оставили никаких больше шансов на урегулирования этой ситуации мирным путём».

По его словам, на Западе, в том числе так называемые правозащитные организации, не то, что жителей Донбасса, а Россию в целом считают «страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование».

«Будем исходить из того, что есть. Здесь с нашей стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать, и пусть никто ни на что другое не рассчитывает», — пояснил он.

Ядерное оружие

Угроза ядерной войны нарастает, констатировал Владимир Путин.

«Такая угроза нарастает, здесь чего греха таить», — сказал он.

Президент добавил, что Россия рассматривает оружие массового поражения как средство защиты. По его словам, Россия в вопросе применения ядерного оружия исходит из концепции «ответно-встречного удара».

«Мы с ума не сошли, отдаём себе отчёт в том, что такое ядерное оружие... не собираемся размахивать им как бритвой, бегая по всему меру, но, конечно, исходим из того, что оно есть — это естественным образом сдерживающий фактор», — подчеркнул президент.

Владимир Путин — о глобальных угрозах безопасности и ядерной риторике западных стран

При этом Путин заверил членов СПЧ в том, что российское ядерное вооружение находится «в более продвинутом и более современном виде», чем у какой-либо другой ядерной державы: «На сегодняшний день это очевидный факт».

Он также обратил внимание на то, что тактическое ядерное американское оружие в большом количестве расположено на европейской территории. Тогда как Россия своё ядерное оружие никому не передавала и не собирается этого делать.

«Но, естественно, своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если это потребуется», — заявил Путин.

Про Польшу и Украину

Националистические элементы Польши «спят и видят», чтобы забрать себе свои исторические территории, которые Украина получила благодаря решениям Иосифа Сталина после Второй мировой, заметил Владимир Путин.

По его словам, подобные рассуждения есть в литературе и выступлениях польских националистов к этому: «К этому в конце концов и будут вести дело, и в этом я нисколько не сомневаюсь».

Российский лидер подчеркнул, что единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия.

«Но это уже дело самих украинских политиков, будущих конечно, нынешние политики, по-моему, вообще мало чего в этом понимают, не думают об этом, хотя, некоторые, как нам кажется, уже об этом начинают задумываться», — заключил Путин.

Обстрелы Донбасса

Владимир Путин также рассказал, что накануне провёл телефонный разговор с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, который рассказал ему, что украинские вооружённые формирования наносят свои удары «прямо по жилым кварталам»

«Ну не может об это никто не знать! Все молчат, как будто ничего не происходит. Это, конечно, ужасно», — сказал Путин, имея ввиду западные правозащитные организации.

Он подчеркнул, что теперь стало очевидно, что эти организации создавались как инструмент влияния на внутреннюю политику России и других стран бывшего СССР.

Владимир Путин — об обстрелах Донбасса с украинской стороны

Президент также согласился с предложением по созданию аналога Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, действовавшей в годы Великой Отечественной войны. По его словам, он поручит Генпрокуратуре и Следственному комитету проработку этой темы.

«Фиксировать, проводить расследования, фиксировать эти преступления, особенно удары по гражданским и жилым кварталам, — это важно», — заметил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что тех, кто стреляет по жилым кварталам в Донбассе, несложно вычислить.

Путин также считает, что не лишним будет подсчёт ущерба, нанесённого киевским режимом Донбассу, а также Запорожской и Херсонской областям.