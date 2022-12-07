Путин заявил о циничной ангажированности международных организаций к России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что международные организации демонстрируют циничную ангажированность к России.

«Права жителей многострадального Донбасса в течение восьми лет, как мы многократно подчёркивали, полностью игнорировались так называемым мировым сообществом», — сказал он на встрече с членами СПЧ.

Путин отметил, что российский совет многократно обращался к этой теме, направлял информацию в соответствующие международные институты, призванные обеспечивать и поддерживать права человека.

«Но там... в большинстве из них, которые сегодня выступают в качестве обвинителей, делали вид, будто все они разом ослепли или оглохли», — заявил российский лидер.

По его словам, «только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно прозрели и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность».