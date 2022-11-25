«Даёт мне полное основание говорить о том, что они герои»: как прошла встреча Путина с матерями военнослужащих

Владимир Путин провёл встречу с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине. Встреча прошла в преддверии Дня матери. Глава государства отметил вклад родителей в воспитание своих детей, которые выбрали путь защитников Отечества. Президент также подчеркнул, что народ в России живёт едиными ценностями, и обратил внимание на единство российских военнослужащих в зоне СВО, которые оказывают друг другу всестороннюю поддержку. Путин выразил уверенность, что Россия реализует все задачи спецоперации, а также планы по развитию страны, экономики и социальной сферы.

В пятницу, 25 ноября, Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих. Встреча прошла в преддверии отмечаемого в последнее воскресенье ноября Дня матери.

В мероприятии приняли участие прибывшие из разных регионов матери военных, задействованных в специальной военной операции на Украине.

Произнося вступительное слово, глава государства отметил, что приближающийся праздник, скорее всего, ассоциируется у участниц встречи с чувством тревоги и заботой, поскольку их сыновья находятся в зоне боевых действий.

Он обратился к матерям, которые потеряли сыновей, отметив, что руководство страны разделяет их боль.

Путин сказал, что встреча с матерями военнослужащих организована, чтобы услышать их оценки ситуации в зоне боевых действий. Как отметил президент, он сам получает информацию об этом из разных источников, однако сведения от матерей военных имеют другое значение.

Говоря о характере российских военных, Путин упомянул вопросы воспитания и влияния родителей. По словам президента, «всё идёт из семьи».

«То, что ваши ребята — большинство из них — выбрали такую судьбу, как служение Отечеству, защита Отечества, защита Родины, России, защита наших людей, в данном случае в Новороссии, в Донбассе, — это тоже результат вашей работы, без всякого сомнения», — сказал глава государства, отметив важность метода личного примера при воспитании.

Действия российских военных Путин назвал героическими.

«Никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знает, какой это тяжёлый труд и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они сами это чувствуют и понимают», — сказал президент.

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Он также рассказал о своих прямых разговорах с военными. По словам Путина, у него состоялось несколько телефонных бесед, в ходе которых президент удивился настрою военнослужащих.

«Я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня, тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. Это даёт мне полное основание говорить о том, что они герои», — сказал Путин.

Глава государства также высказался о единстве в рядах российских военных, принимающих участие в специальной военной операции. По словам президента, народ в России живёт едиными ценностями.

«Это лишний раз подчёркивает особое, присущее именно людям из России, многонациональному, но всё-таки единому народу, который живёт одними ценностями, — вот это нам присуще», — сказал Путин.

Как отметил президент, участники спецоперации не делят себя на отдельные касты и оказывают друг другу поддержку.

«Знаю, что ребята там не делят себя на какие-то отдельные, значит, касты, национальности. Все равны, все друг другу помогают и понимают, что от взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь. Вот что очень важно», — сказал Путин.

По словам Путина, российским военным приходится иметь дело с Западом, который продолжает снабжать Украину оружием. Как отметил президент, украинцев при этом «используют как пушечное мясо».

«Там с потерями не считаются, вообще не считаются. А тех, кто ведёт себя неправильно, как они считают, расстреливают перед строем», — рассказал президент.

Он добавил, что речь идёт о «совсем другой моральной атмосфере». «Лишний раз подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским движением. Без всякого преувеличения», — сказал он.

Говоря о ходе спецоперации, президент выразил уверенность, что Россия добьётся своих целей.

Также по теме «Проинспектировал практические занятия»: Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне ЗВО Владимир Путин посетил военный полигон в Рязанской области, где проверил ход подготовки военнослужащих, поступивших на службу в ВС РФ...

«Как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих целей. И мы их добьёмся. Вне всяких сомнений», — сказал президент.

Глава государства также отметил, что Россия не меняет своих огромных планов по развитию страны, экономики, социальной сферы.

По его словам, все планы будут реализованы, если вопросы, которые будут стоять перед страной, будут решаться вместе — и в рамках спецоперации, и в рамках «трудовых будней».

Путин на полигоне в Рязанской области

Отметим, что в конце октября Владимир Путин посетил военный полигон Западного военного округа в Рязанской области, где глава государства встретился с мобилизованными россиянами и проверил ход их подготовки.

Глава государства также посетил многофункциональный стрелковый комплекс, в котором военные отрабатывают различные виды стрельбы в составе подразделений под руководством штатных командиров и профессиональных инструкторов, имеющих боевой опыт.